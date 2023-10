Tutta la qualità di Bose nelle cuffie bluetooth DEFINITIVE: PREZZACCIO su Amazon

Bose è un'azienda statunitense specializzata nella produzione di apparecchiature audio e sistemi di suono. Oggi su Amazon appare un interessante sconto del 20% sulle cuffie bluetooth Bose per un prezzo finale di 241,00€.

La qualità top di Bose in sconto sulle cuffie bluetooth

Gli Auricolari Bose QuietComfort Earbuds II rappresentano un'evoluzione nel mondo dell'audio wireless, offrendo un'esperienza sonora personalizzata e straordinaria. La loro funzione di eliminazione del rumore può essere adattata alle tue preferenze, garantendoti un audio immersivo e profondo.

Le chiamate nitide e naturali sono rese possibili da quattro microfoni antirumore in ciascun auricolare, che filtrano il vento e i rumori circostanti. Inoltre, la tecnologia di elaborazione del segnale digitale migliora ulteriormente la qualità audio per una comunicazione cristallina.

L'interfaccia touch degli auricolari ti permette di controllare la musica in modo intuitivo. Puoi mettere in pausa o riprodurre brani, regolare il volume e passare da una canzone all'altra con semplici tocchi e scorrimenti, liberando le mani per concentrarti sulle tue attività. Inoltre, puoi rispondere alle chiamate e regolare la riduzione del rumore senza toccare il telefono.

Con la certificazione ambientale IPX4, questi auricolari sono resistenti al sudore e agli agenti atmosferici, consentendo un utilizzo senza preoccupazioni anche in condizioni di umidità o pioggia. La batteria offre fino a 6 ore di autonomia, con la possibilità di ricarica rapida per ottenere 2 ore di riproduzione con soli 20 minuti di ricarica. La custodia magnetica offre ulteriori 3 ricariche da 6 ore ciascuna, portando il totale a 24 ore di ascolto.

Amazon applica uno sconto del 20% sulle cuffie bluetooth di casa Bose, offrendole ad un prezzo finale di 241,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.