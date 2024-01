Tutta la programmazione Sky in streaming e senza vincoli: ecco come fare

Attivare un abbonamento Sky obbliga a sottoscrivere un vincolo di lunga durata. C'è, però, un'alternativa: con NOW, infatti, è possibile accedere a tutta la programmazione Sky in streaming e senza vincoli.

La piattaforma di streaming di Sky garantisce sia la possibilità di seguire i canali televisivi di Sky che di accedere ai contenuti on demand, con un'offerta composta da tre Pass (Entertainment, Cinema e Sport) e dall'opzione Premium che elimina la pubblicità dai contenuti on demand e aggiunge la possibilità di visione da 2 dispositivi in contemporanea.

Per attivare un Pass di NOW basta collegarsi al sito ufficiale e seguire una breve procedura online. L'accesso ai contenuti è immediato ed è possibile disattivare il rinnovo automatico in qualsiasi momento e senza penali. Chi sceglie di vincolarsi per 12 mesi, invece, può ottenere uno sconto sul canone.

Le offerte NOW per accedere alla programmazione Sky

Con NOW è possibile accedere a queste promozioni:

Entertainment a 8,99 euro al mese oppure a 6,99 euro al mese per 12 mesi

a 8,99 euro al mese oppure a 6,99 euro al mese per 12 mesi Entertainment + Cinema a 11,99 euro al mese oppure a 9,99 euro al mese per 12 mesi

a 11,99 euro al mese oppure a 9,99 euro al mese per 12 mesi Entertainment + Cinema + Premium a 14,99 euro al mese oppure a 11,99 euro al mese per 12 mesi

a 14,99 euro al mese oppure a 11,99 euro al mese per 12 mesi Sport a 14,99 euro al mese oppure 9,99 euro al mese per 12 mesi

a 14,99 euro al mese oppure 9,99 euro al mese per 12 mesi Sport + Premium a 19,99 euro al mese oppure a 15,99 euro al mese per 12 mesi

Con Entertainment è possibile accedere ai contenuti di Sky TV mentre con Cinema ai contenuti di Sky Cinema. Scegliendo Sport, invece, è possibile accedere a Sky Calcio e Sky Sport. L'offerta completa e senza vincoli costa 29,98 euro al mese si riduce a 21,98 euro al mese scegliendo una permanenza minima di 12 mesi.

