Tutta la magia di Harry Potter con Hogwarts Legacy IN SCONTO

L'attesa è terminata per tutti gli appassionati del mondo magico di Harry Potter, grazie al lancio imminente di "Hogwarts Legacy." Questo epico videogioco ti trasporterà nell'incantevole mondo di Hogwarts, ma con una nuova prospettiva - il 1800. Sarai uno studente il cui destino sembra intricato con un antico segreto che potrebbe mettere in pericolo l'intero mondo magico. Immergiti in una vera e propria esperienza di vita a Hogwarts, dove le lezioni di magia, le partite di Quidditch e gli enigmi segreti saranno solo una parte del tuo quotidiano. La tua abilità magica può rivelarsi fondamentale per proteggere il mondo magico da un oscuro pericolo che incombe.

Mentre vivi questa straordinaria avventura, potrai stringere alleanze, affrontare minacce oscure e alla fine, prendere decisioni che modelleranno il destino del mondo magico. Ogni azione che intraprenderai avrà conseguenze, determinando quale eredità lascerai dietro di te. Il pre-ordine di "Hogwarts Legacy" offre ulteriori vantaggi, con premi esclusivi tra cui la magnifica Cavalcatura Ippogrifo d’Ossidiana e la potentissima Felix Felicis. Preparati a vivere una delle esperienze più coinvolgenti nel mondo di Harry Potter, dove la tua storia sarà scritta con ogni incantesimo e decisione magica.

Ribadiamo, dunque, quella che è l'offerta in questione. Hogwarts Legacy viene messo in sconto su Amazon con un risparmio del 14% per un prezzo finale d'acquisto di 51,47€.