Tutta la Formula 1 e la MotoGP 2026 in diretta streaming su NOW

È l’alba di una nuova stagione di Formula 1 e MotoGP. Da una parte ci apprestiamo a vivere una svolta epocale sulle quattro ruote, dall’altra parte invece quello che sta per iniziare è l’ultimo anno prima di un altrettanto notevole cambio di regolamento, con i migliori piloti che vorranno confermare il proprio status in vista del prossimo Mondiale.

Si preannuncia un 2026 spettacolare

Le maggiori novità sono attese dal campionato di Formula 1 e non potrebbe essere altrimenti considerato il cambio epocale rispetto agli ultimi anni. Gli ultimi test del Bahrain hanno visto Charles Leclerc segnare il crono più veloce, ma più che il tempo sul giro a convincere è stata la solidità messa in mostra da Ferrari nei sei giorni complessivi di prove, anche con un ritrovato Lewis Hamilton.

Con ogni probabilità, nella prima parte di stagione saranno quattro le scuderie più avanti: Mercedes, Ferrari, McLaren e Red Bull, con la scuderia tedesca che sembra per il momento avere qualcosa in più rispetto alle altre, grazie a una power unit che a detta di tutti gli addetti ai lavori dovrebbe rappresentare un salto in avanti notevole per la casa della Stella.

Grande l’interesse anche per la nuova stagione di MotoGP. Dopo il trionfo nel 2025, Marc Marquez vorrà ripetersi su Ducati, coronando così il sogno di vincere il decimo titolo. Il campionissimo spagnolo dovrà però fare i conti con un ritrovato Bagnaia, apparso molto più a suo agio in sella alla nuova GP26 rispetto alla scorsa stagione, e con Aprilia, cresciuta in maniera esponenziale rispetto solo a un paio di anni fa.

Infine, vi ricordiamo i primi appuntamenti del 2026: il 1° marzo si correrà il primo Gran Premio di MotoGP in Thailandia, quando in Italia saranno le 9:00 del mattino, mentre una settimana più tardi, domenica 8 marzo, sarà la volta del Gran Premio d’Australia di Formula 1 (il via scatterà alle 5:00 ora italiana).

