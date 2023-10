Tutta la comodità di Echo Show IN MAXI SCONTO

L'Echo Show è una serie di dispositivi smart prodotti da Amazon, noti per combinare le funzionalità di un altoparlante intelligente con uno schermo touchscreen. L'offerta di oggi che coinvolge proprio Echo Show di decima generazione propone uno sconto del 30% e un prezzo d'acquisto finale di 189,99€.

Amazon prepara la grande offerta con Echo Show in sconto

L'Echo Show da Amazon è il compagno ideale per la vita moderna. Con uno schermo HD da 10,1" che si muove automaticamente, ti offre sempre una visione perfetta per le tue videochiamate, le ricette culinarie e il tuo intrattenimento preferito. Gli altoparlanti garantiscono un audio direzionale di alta qualità, immergendoti completamente nell'esperienza. La telecamera da 13 MP con movimento e tecnologia di inquadratura automatica ti mantiene sempre al centro dell'attenzione durante le videochiamate. Chiedi ad Alexa di mostrarti le immagini delle telecamere di sicurezza, controllare luci o regolare il termostato. Inoltre, puoi dare un'occhiata alla tua casa anche quando sei lontano, grazie alla telecamera integrata.

L'Echo Show è una centrale per l'intrattenimento: puoi chiedere ad Alexa di riprodurre i tuoi programmi preferiti, musica e podcast da vari servizi, tra cui Prime Video, Netflix, Amazon Music, Apple Music e Spotify. In cucina, diventa il tuo aiutante perfetto con la possibilità di seguire le ricette in video di GialloZafferano, convertire misure, impostare timer e gestire la lista della spesa. E quando vuoi rivivere i tuoi momenti, puoi trasformare il tuo Echo Show in una cornice digitale con Amazon Photos. La tua privacy è al sicuro grazie ai controlli intuitivi, come il pulsante per disattivare microfoni e telecamera.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.