Turtle Beach Stealth: cuffie gaming per PC, PS5 e Switch al 23%

Se fai veloce oggi puoi acquistare delle bellissime cuffie da gaming adatte per più piattaforme al prezzo più basso di sempre. Dunque non perdere tempo, vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Turtle Beach Stealth 600 Max a soli 92,40 euro, invece che 119,99 euro.

Ebbene sì, oggi puoi avvalerti di questo sconto del 23% che abbassa il prezzo al minimo storico. Con queste cuffie da gaming potrai vivere i tuoi giochi in modo emozionante e molto coinvolgente. Sono comode, le puoi usare su PC e consolle in modalità wireless, hanno un ottima batteria e un microfono incorporato.

Turtle Beach Stealth 600 Max: l'eccellenza adesso conviene

Le Turtle Beach Stealth 600 Max sono delle cuffie wireless d'eccellenza che oggi potrai avere a molto meno del prezzo originale. Hanno un design molto confortevole, grazie a dei cuscinetti morbidi e un archetto imbottito e regolabile. In questo modo le potrai usare per molte ore di gioco senza problemi. Sono compatibili per PC, PS4, PS5 e Nintendo Switch.

Sono dotate di un microfono molto sensibile che ti garantisce la possibilità di comunicare con i tuoi alleati durante le partite online. E potrai facilmente disattivarlo quando non ti serve. Possiedono dei comandi sul padiglione per regolare il volume delle cuffie e del microfono. Inoltre potrai cambiare l'equalizzazione scegliendo tra 4 preset con la semplice pressione di un tasto. Da non sottovalutare anche la super batteria che ti garantisce oltre 48 ore di autonomia con una sola ricarica.

Oggi puoi fare un vero colpaccio ma devi sbrigati. Vai subito su Amazon e acquista le tue Turtle Beach Stealth 600 Max a soli 92,40 euro, invece che 119,99 euro. Se completi l'ordine adesso le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

