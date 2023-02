Turtle Beach Stealth 600: GRANDE OFFERTA su Amazon per le cuffie gaming

Da quando ha messo piede nell'industria, Turtle Beach è praticamente un must e sinonimo di qualità nel campo delle cuffie da gaming. Questo grazie a degli hardware duraturi e performanti, che si adattano inoltre a tutti i tipi di esigenze (e di conseguenza a tutti i tipi di "tasche". Per ogni vostra esigenza è difficile che non esista un prodotto Turtle Beach che faccia al caso vostro. In questo caso, se siete in cerca di una nuova cuffia da Gaming wireless che vi risparmi il tedio dei fili sparsi qua e là, e che abbia una buonissima qualità audio unita a un ottimo comfort, le Turtle Beach Stealth 600 Gen2 sono quelle che fanno al caso vostro.

L'occasione sta nel fatto che da oggi su Amazon queste cuffie da gaming wireless Turtle Beach Stealth 600 Gen2 sono in offerta a soli 105,50€, con uno sconto pari al 25% rispetto al prezzo di listino.

Turtle Beach Stealth 600 Gen2: prestazione e comfort

Si tratta di una cuffia molto resistente e versatile, che potrete decidere di sfruttare tramite cavo (utile anche per evitare che si scarichi) o con il suo ricevitore wireless, che appunto ve la farà sfruttare senza il tedio dei fili.

I padiglioni per le orecchie delle Turtle Beach Stealth 600 Gen2 sono morbidi e comodi, e proprio su uno di essi è presente anche il bis di rotelle, una per regolare il microfono e l'altra il volume dell'audio. I tasti per l'accensione e per il cambio di modalità sono posti proprio sotto di esse.

