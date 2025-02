Turtle Beach Stealth 600: cuffie da gaming da 80 ore per PC e consolle

Se stai cerando delle cuffie wireless da gaming di qualità con una super batteria, microfono e che siano comode dai un'occhiata a questa offerta niente male. Ora su Amazon puoi acquistare le mitiche Turtle Beach Stealth 600 a soli 104 euro, invece che 109,99 euro.

È vero che dal prezzo di partenza c'è uno sconto del 5% che potrebbe non sembrare un granché ma si tratta di un ulteriore ribasso sul prezzo di listino. E poi perché dover spendere di più. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 20,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Turtle Beach Stealth 600: audio coinvolgente per tanto tempo

Con le Turtle Beach Stealth 600 puoi percepire anche i piccoli suoni e rumori dentro i tuoi giochi per un coinvolgimento eccezionale. Inoltre essendo molto comode e leggere le puoi tenere per tutto il tempo che vuoi senza avere fastidio.

Godono di un microfono che ti permetterà di comunicare con i tuoi amici durante le partite online restituendo la tua voce sempre limpida. Puoi personalizzare il suono in 10 diversi preset per audio e microfono. Le colleghi velocemente a PC e consolle di gioco con il ricevitore che trovi incluso o in modalità Bluetooth. Entrambe queste tecnologie garantiscono una bassissima latenza. E poi hanno una super batteria che dura per 80 ore con una ricarica completa.

Non perdere tempo perché chiaramente un'offerta del genere non può durare a lungo. Quindi prima che scada e finisca vai su Amazon e acquista le tue Turtle Beach Stealth 600 a soli 104 euro, invece che 109,99 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.

