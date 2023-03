I tuoi file in cassaforte con Protected Folder: risparmia più di 17€

Proteggere i propri file più preziosi è una necessità per chiunque utilizzi un computer.

Oltre all'errore umano con relativa cancellazione, infatti, questi dati possono essere "prede ambite" rispetto a spyware, ransomware e altri agenti malevoli. Quando si parla di documenti in ambito lavorativo o altri file di grande importanza, la perdita degli stessi può costare molto, sia in termini di tempo che per quanto riguarda il denaro.

Per fortuna gli sviluppatori di IObit hanno preparato lo strumento ideale in tal senso, ovvero Protected Folder.

Questo software è stato studiato appositamente per evitare la cancellazione dei file e per proteggere i dati più importanti. Attraverso tale app è possibile creare un'app protetta, con file bloccati che all'occorrenza possono essere letti ma non cancellati.

Lato privacy, Protected Folder permette anche di escludere dalla suddetta cartella chiunque non conosca la relativa password. Un modo efficace per escludere a priori hacker e malintenzionati vari.

Proteggi i tuoi file dalla cancellazione e sguardi indiscreti

Tra le diverse opzioni che il software offre, nelle sue ultime versioni merita una citazione anche il cosiddetto elenco di esclusione (che permettono di "liberare" anche dei file presenti in cartelle protette).

A questo si aggiungono diverse opzioni di blocco delle cartelle, con file che possono essere nascosti o protetti con vari livelli/funzioni.

Ciò che rende particolarmente interessante Protected Folder è anche l'attuale promozione che interessa tale applicazione. In occasione dei suoi 17 anni, infatti, IObit ha deciso di proporre i suoi software più conosciuti a un prezzo scontato.

Il software di cui stiamo parlando rientra in questa lista e, grazie a tale iniziativa, il suo prezzo è sceso dai 39,95 dollari agli attuali 19,95 all'anno.

Un'opportunità imperdibile per chiunque voglia proteggere in maniera efficace i file più preziosi presenti sul suo computer.

