I tuoi dati sul Dark Web? Evita questo rischio con CyberGhost

Secondo i dati raccolti dall'Osservatorio Cyber di Crif, il traffico di credenziali, siano esse relative a posta elettronica o quant'altro, è in forte aumento sul Dark Web.

Nel 2022, infatti, sui market frequentati dai criminali informatici sono aumentati i "pacchetti" che offrono la combinazione di numero di telefono e cognome, con un mercato illegale aumentato del 4,4%.

La mancata protezione della connessione o l'inserimento dei dati su form di siti poco attendibili, costituisce un pericolo da non sottovalutare, in quanto permette di creare profili fittizi e di sfruttare gli stessi per scopi ben poco leciti.

Ad essere ancora più preoccupante è però il dato realtivo alla combinazione numero di carta di credito, CVV e data di scadenza. In questo senso, nello scorso anno, si è verificato un aumento del 10,5% rispetto al precedente.

L'ultimo dato non necessita di particolari commenti: un hacker con tali dati, di fatto, ha pieno accesso al denaro presente sulla carta.

Dark Web: la compravendita di dati è in aumento negli ultimi mesi

Sempre secondo l'Osservatorio Cyber di Crif, nel contesto italiano, solo il 16,3% degli utenti sono allertati per il rilevamento di dati diffusi sul Web.

Una problematica complessa da affrontare, la cui prevenzione passa dall'adozione di alcune strategie difensive di diverso tipo. Al di là della prudenza e dell'utilizzo di un antivirus adeguato, è consigliabile proteggere sempre la propria connessione da potenziali intromissioni.

