TSMC aumenta i prezzi dei chip: impatto sui prossimi smartphone Apple e Samsung

L’industria tecnologica globale è stata scossa dalla recente decisione di TSMC, il colosso taiwanese della produzione di semiconduttori, di aumentare i prezzi dei chip del 10%. Questa mossa ha creato un effetto domino che sta influenzando i principali attori del settore, come Apple e Samsung, e potrebbe avere ripercussioni significative per i consumatori di tutto il mondo.

L'impatto per Apple e Samsung

Per Apple, cliente principale di TSMC, l’aumento dei costi potrebbe tradursi in un incremento dei prezzi dei prossimi iPhone, attesi per settembre. La casa di Cupertino sta valutando diverse strategie per affrontare questa sfida, tra cui la diversificazione della produzione.

Parte delle operazioni potrebbe essere trasferita dalla Cina all’India, dove i dazi commerciali risultano più favorevoli. Tuttavia, questa mossa ha attirato l’attenzione politica: durante una visita in Qatar, l’ex presidente Donald Trump ha sollecitato Tim Cook a incrementare gli investimenti negli Stati Uniti, evidenziando le tensioni tra scelte aziendali e pressioni geopolitiche.

Anche Samsung, sebbene produca internamente i chip Exynos, dipende da TSMC per i semiconduttori Qualcomm destinati a vari mercati globali. L’aumento dei costi potrebbe riflettersi sui prezzi del prossimo Galaxy S26, previsto per gennaio. Questa situazione mette in luce la vulnerabilità delle aziende tecnologiche di fronte alle fluttuazioni della catena di approvvigionamento.

Un ecosistema troppo fragile?

Il problema principale risiede nella fragilità dell’ecosistema globale della produzione dei semiconduttori. Con una domanda in costante crescita, sia per dispositivi elettronici che per veicoli, le decisioni commerciali di TSMC hanno un impatto strategico su tutto il settore. Gli Stati Uniti e l’Europa stanno accelerando gli investimenti per ridurre la dipendenza dai fornitori asiatici, ma la realizzazione di nuove infrastrutture richiederà tempo.

Nel breve termine, l’aumento dei prezzi si rifletterà inevitabilmente sui consumatori, con smartphone, tablet e altri dispositivi che diventeranno più costosi. Questa congiuntura rappresenta una sfida anche per il mercato tecnologico occidentale. La pressione per sviluppare capacità produttive locali è alta, ma i costi e i tempi di implementazione sono significativi.