Trust Yvi: mouse wireless a MENO di 8€, non si può avere di meglio

Ti dico subito che dovrai essere rapidissimo perché questo prezzo farà gola a tanti e le unità disponibili spariranno presto. Perciò vai adesso su Amazon e metti nel tuo carrello il mouse wireless Trust Yvi a soli 7,99 euro, invece che 12,99 euro.

È chiaro che siamo di fronte a un mouse minimal ma non ti deluderà affatto. E poi a questo prezzo non si può trovare di meglio. Nonostante costi poco è preciso e maneggevole. Ha un ottima portata con il ricevitore incluso e non necessita d'installazioni. È compatibile praticamente con tutti i sistemi operativi ed è leggerissimo.

Trust Yvi: il mouse wireless più venduto

Se il mouse Trust Yvi risulta il più venduto su Amazon un motivo ci dev'essere. Sì, ovviamente il prezzo ridicolo fa da padrone non c'è dubbio, tuttavia non è assolutamente un mouse scarso, anzi. Ha un bellissimo design compatto e leggero, che lo rende perfetto per averlo sempre con te. È adatto sia per destrorsi che per mancini e ha un impugnatura ergonomica.

Grazie al suo ricevitore che trovi incluso puoi goderti la piena libertà di movimento con una portata massima di 8 metri. È dotato di un ottimo scorrimento su qualsiasi superficie e ha un puntatore veloce e preciso. Possiede un interruttore per l'accensione e lo spegnimento, così che puoi risparmiare la batteria quando non lo usi. Una volta inserito il ricevitore non devi fare altro, verrà riconosciuto subito dal tuo PC o laptop e potrai usarlo. È compatibile su Windows, Linux, Mac OS e Chrome OS.

Non aspettare che sia troppo tardi perché un offerta del genere durerà un soffio. Vai subito su Amazon e acquista il tuo mouse wireless Trust Yvi a soli 7,99 euro, invece che 12,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.