Che tu ne abbia uno o meno, non importa, perché a questo prezzo si parla di AFFARE. Il mouse wireless Trust Yvi+ - silenzioso e con design sostenibile - è disponibile su Amazon a soli 8,99€, ovvero il 40% in meno rispetto al prezzo di listino. La spedizione? Ovviamente è gratuita, se ti abboni a Prime.

Tust Yvi+ è compatto, costa poco e fa bene al pianeta

Con questa periferica, Trust ha fatto un ottimo lavoro. Il mouse è infatti realizzato con l'83% di materiali riciclati. E poi, visto lo stampo green del prodotto, non troverai plastica nella confezione di vendita, ma solo carta riciclabile. E questo un enorme pro a favore della periferica che puoi portare ovunque e abbinare al tuo computer.

Il Trust Yvi+ è un mouse wireless universale, nel senso che lo puoi utilizzare con i PC Windows, con i Mac e anche con i Chromebook. Ti basta inserire il ricevitore Bluetooth in una porta USB-A e il gioco è fatto. Il mouse necessita di una pila AA per funzionare, la trovi già nella confezione.

Per quanto riguarda invece la portata, l'azienda dichiara il limite massimo è di 8 metri. Davvero niente male.

Di seguito altre caratteristiche del mouse di Trust che potrebbero essere di tuo interesse:

Design ecologico, realizzato con l'83% di materiali riciclati

Pulsanti silenziosi

Fluido funzionamento in modalità wireless

Autonomia di circa 12 mesi

Dispone di un pulsante per selezionare la velocità, tra 800 e 1600 DPI

Lato in gomma per comfort e grip migliorati

Pulsante di accensione e spegnimento

Dato che la batteria AA (Duracell) è già inclusa nella confezione, è già tutto pronto per l'utilizzo. Come anticipato poco sopra, ti basta inserire il ricevitore a 2,4 GHz in una porta USB-A del tuo computer. La sincronizzazione è immediata. Provare per credere.

