Trust Yvi+: il mouse wireless compatto che COSTA POCHISSIMO (8,99€)

Se non vuoi spendere tanto ma desideri un mouse senza fili compatto ed ergonomico allora non poi assolutamente perdere questa super occasione. Vai immediatamente su Amazon e aggiungi al tuo carrello Trust Yvi+ a soli 8,99 euro, invece che 14,99 euro.

Questo è davvero un dispositivo eccezionale e ha un prezzo imbattibile. Grazie al sensore ottico riesce a scorrere in modo veloce ed è molto preciso. Il suo design compatto ti permette di portartelo dietro ovunque. E ha il suo ricevitore che trovi incluso per una connessione stabile. In più a questo prezzo è un best buy.

Trust Yvi+ a prezzo imbattibile, da prendere al volo

Questo mouse wireless ha sicuramente un rapporto qualità prezzo difficilmente eguagliabile. È un prodotto di qualità che fa del costo il suo punto di forza. Ha dei tasti sensibili e un design che ti consente d'impugnarlo sia con la mano destra che con quella sinistra.

Il sensore ottico è preciso e può scorrere su tutte le superfici anche senza il suo tappetino. Inoltre puoi selezionale la velocità di scorrimento da 800 a 1600 DPI. Ha una batteria inclusa che dura per un anno intero e che puoi sostituire facilmente. In confezione trovi il ricevitore che ti permette di collegarlo a qualsiasi dispositivo in modo veloce garantendo una connessione prefetta.

Affrettati dunque perché a un prezzo così basso non si ritrova niente in giro. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon acquista il tuo Trust Yvi+ a soli 8,99 euro, invece che 14,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

