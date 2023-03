Trust Verto: mouse wireless verticale ergonomico a MENO di 20€

Se stai per tanto tempo davanti al computer sicuramente hai bisogno di un mouse che sia ergonomico, preciso e che non affatichi il polso. Ecco perché ho deciso di segnalarti questa offerta molto interessante. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Trust Verto a soli 19,99 euro, invece che 29,99 euro.

A questo prezzo è davvero un affare da non perdere. Grazie allo sconto del 33% avrai un ottimo risparmio e soprattutto ti porti a casa un mouse wireless verticale di altissima qualità. Potrai usarlo per molto tempo senza stancarti e ottimizzare notevolmente il lavoro.

Trust Verto: ottime prestazioni a un piccolo prezzo

Il mouse Trust Verto ha sicuramente un ottimo rapporto qualità prezzo. Grazie al suo design verticale ergonomico è la soluzione migliore per fare in modo che il braccio il polso rimangano in una posizione naturale. Questo ti consente di usarlo per molto tempo garantendo il massimo del comfort. Inoltre, grazie al sensore ottico, ha uno scorrimento fluido su qualsiasi superficie è un puntamento preciso. È anche dotato di un pulsante che ti permette di selezionare la velocità dello scorrimento della rotella.

In confezione troverai un ricevitore wireless che ti permette di usarlo senza fili per una distanza di 10 metri. Così sarà anche più semplice lavorare. È plug & play quindi non è necessario fare installazioni o usare software. Una volta inserito il dongle è pronto all'uso. Troverai già due batterie AAA incluse che ti permettono di usarlo per tantissimo tempo prima che si esauriscano.

Non c'è che dire, a un prezzo così basso, un dispositivo così versatile e di qualità è da prendere subito. Quindi vai adesso su Amazon e acquista il tuo Trust Verto a soli 19,99 euro, invece che 29,99 euro. Se completi l'ordine ora lo riceverai a casa tua entro oggi senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

