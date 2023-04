Trust Verto a MENO di 20€: è il mouse verticale per eccellenza

Immagino tu abbia un'idea ben precisa della periferica che (quasi) ogni giorno utilizzi per navigare tra le varie sezioni di Windows o macOS. Ma se non fosse della forma giusta per te? Hai mai provato un mouse verticale ergonomico? Quello di Trust - molto apprezzato dalla community - è attualmente disponibile su Amazon a soli 18,99€ anziché 30€. Con spedizione gratuita, poi, se ti abboni a Prime.

Trust Verto è il mouse verticale di cui non potrai fare più a meno

Partiamo da un concetto molto semplice: Trust è uno di quei marchi totalmente affidabili e su cui si può investire (non a caso vanta anche una collaborazione con PlayStation). Detto ciò, il suo mouse verticale è ergonomico e si pone come soluzione alla fatica e al dolore. Questo perché, vista la sua "insolita" forma, ti porta ad inclinare il braccio e il polso in una posizione naturale a 60 gradi, certamente più comoda.

Il design è leggero ed è adatto a qualsiasi mano. C'è anche il supporto al pollice, e il rivestimento in gomma migliora l'impugnatura e il comfort. A portata di pollice trovi anche due utilissimi pulsanti supplementari.

Il Trust Verto è un mouse wireless, quindi non hai alcun ingombro da cavo. La portata Bluetooth è di 10 metri, quindi avrai piena libertà e, perché no, anche una migliore postura. Altro punto a favore, infine, è la possibilità impostare la velocità: scegli tra 800, 1200 e 1600 DPI.

Per concludere, dato che non vogliamo farci mancare proprio nulla, con l'acquisto del mouse verticale di Trust ottieni anche uno sconto del 33% su Xbox Game Pass per PC (riceverai un codice promozionale da inserire quando acquisterai l'abbonamento).

