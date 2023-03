Trust Trino Webcam HD: OFFERTA del 33% oggi su Amazon

Nell'epoca moderna in cui le semplici chiamate vocali sono praticamente superate, siamo arrivati al punto che per qualsiasi tipo di riunione o attività, ci sia sempre bisogno di un supporto video all'avanguardia. Ci sono per questo aziende che già da anni si prodigano nella creazione di articoli per PC che possano supportare l'utenza in tal senso. Tra queste figura anche la ben nota Trust, che con l'avanzare della tecnologia, ha migliorati ancora di più anche i suoi prodotti low cost. Questo è il caso anche della Webcam per PC Trust Trino, che raggiunge buoni livelli a 720p.

Su Amazon, sappiate che è ora disponibile un'offerta per il prodotto: da oggi infatti potrete aggiudicarvi la Trust Trino Webcam HD a soli 9,99€, con uno sconto del 33% sul prezzo di listino e un risparmio di circa 5,00€.

Trust Trino Webcam HD: prestazioni in HD

La webcam per PC in questione propone video in risoluzione 1080 x 720 HD a 30 fotogrammi al secondo, con bilanciamento automatico del bianco e compensazione controluce per la massima qualità possibile dell'immagine.

Si tratta di una webcam con 2.2 pollici di dimensioni schermo, con una memoria flash di tipo SD, e una risoluzione fissa efficace di 1 MP. Ovviamente la webcam Trust Trino HD possiede anche un microfono integrato per rilevare nitidamente la voce dell'utente, e anche un tasto per scattare foto sul momento. Per posizionarlo su scrivania, monitor o altrove, è anche provvisto di un supporto.

