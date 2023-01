Trust Taxon Webcam PC 2K QHD: da oggi uno sconto DAVVERO MAXI su Amazon

Ci troviamo in un'epoca in cui le semplici chiamate vocali sono praticamente superate, e per qualsiasi tipo di riunione o attività, c'è sempre bisogno di un supporto video all'avanguardia. Già da anni la Trust si cimenta in articoli per PC che possano supportare l'utenza in tal senso, e con l'avanzare della tecnologia, sono migliorati ancora di più anche i loro prodotti. Questo è il caso anche della Webcam per PC Taxon, che raggiunge grandi livelli con la sua versione in 2K QHD.

Da oggi è comparsa su Amazon un'offerta che è impossibile ignorare, dato che potrete aggiudicarvi la Webcam Trust Taxon PC 2K QHD a soli 37,99€, ovvero con uno sconto pari a più della metà del prezzo iniziale (-53%).

Trust Taxon Webcam PC: prestazioni e alta risoluzione

La webcam per PC Taxon, in questa sua versione, produce immagini QHD nitide a 2560x1440 pixel a 30 fotogrammi al secondo, grazie al suo sensore ad alta risoluzione. Dispone inoltre di due microfoni integrati che rilevano nitidamente la voce fino ad una distanza di cinque metri, riducendo il più possibile i rumori di sottofondo.

La camera è fornita in una colorazione nera, e per collegarla al vostro PC vi basterà semplicemente disporre di una porta USB libera. Oltre alla webcam in offerta su Amazon, nella scatola potrete trovare anche un rapido manuale dell'utente per chiarire ogni tipo di dubbio sul prodotto.

