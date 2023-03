Trust sta praticamente REGALANDO un mouse wireless, ora solo 6€

Se hai bisogno di un mouse wireless super economico, leggero e compatto, allora dai un'occhiata a questa offerta strabiliante. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il mouse Trust Yvi+ a circa 6 euro, invece che 14,99 euro.

Grazie questo ribasso del 53%, più un ulteriore minuscolo sconto al check-out, avrai un risparmio esagerato. Soprattutto ti porti a casa un mouse senza fili che puoi usare praticamente su qualsiasi dispositivo. Ha una connessione stabile e scorre su tutto. I tasti sono silenziosi e il puntamento è sensibile e veloce. A un prezzo così basso è da prendere subito.

Trust Yvi+: a questo prezzo è da prendere al volo

Trust Yvi+ è sicuramente, almeno in questo momento, l'offerta migliore che potrai trovare sul Web. È un mouse wireless che ti consente quindi di usarlo in completa libertà. Grazie al piccolo ricevitore che troverai in confezione garantisce una connessione stabile con tutti i PC o laptop a cui lo collegai. E nono dovrai nemmeno fare ulteriori installazioni.

Scorre in modo fluido grazie al sensore ottico ad alta precisione. Non è necessario usare il tappetino, funziona perfettamente su qualsiasi superficie. I click sono silenziosi e ha un pratico pulsante vicino alla rotella che ti permette di modificare la velocità di scorrimento della stessa. Il suo design compatto e leggero lo rendono perfetto per averlo sempre con te.

Se hai bisogno di un mouse wireless senza spendere troppi soldi, questa è certamente la scelta migliore. Devi essere veloce perché le unità disponibili a questo prezzo spariranno in un lampo. Quindi vai ora su Amazon e acquista il tuo Trust Yvi+ a circa 6 euro, invece che 14,99 euro. Grazie ai servizi Prime la consegna è completamente gratuita su tutto il territorio nazionale. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.