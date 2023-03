Trust Mouse Verticale Wireless: su Amazon MAXI SCONTO per il prodotto

Trust è da sempre sinonimo di tecnologia e risparmio nel campo delle periferiche per PC da gaming e non solo, che vanno sempre ad esaudire le richieste degli utenti, con hardware che vanno a ricoprire qualsiasi tipo di branca, anche con i prodotti più particolari. Questa volta infatti ci propone un pezzo particolarmente insolito, ma divenuto praticamente indispensabile per molti giocatori: stiamo parlando del Mouse verticale Wireless di Trust, da oggi su Amazon in offerta.

Da oggi infatti potrete aggiudicarvi in offerta su Amazon proprio il Mouse verticale Wireless di Trust, a soli 38,99€ con uno sconto del 29% sul prezzo di listino.

Mouse verticale wireless Trust: ergonomia d'ordine

Nonostante sia un prodotto dalla forma insolita, il design ergonomico verticale di questo mouse riduce la tensione al braccio e al polso, rendendovi meno stressante il lungo utilizzo. Inoltre il display LED indica lo stato della batteria e della connessione, la modalità wireless e l'impostazione DPI.

Chiaramente data la sua particolarità, potrete riassegnare le funzioni dei vari pulsanti dal menù sul display del mouse wireless verticale di Trust, ma senza dimenticare l'ambiente e con una batteria interna ricaricabile senza bisogno di acquistarne di esterne. Infine, avrete dalla vostra un perfetto controllo del cursore, con velocità regolabile (1200-1600-2000-2400 DPI); interruttore di accensione/spegnimento per il risparmio energetico.

