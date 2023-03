Le Trust GXT 488 Forze brandizzate PlayStation sono cuffie da gaming di fascia media, probabilmente le più apprezzate della categoria, e oggi vantano un rapporto qualità prezzo senza rivali. Tutto merito di Amazon e del doppio sconto: oltre a quello pazzesco del 50% che vedi già applicati, risparmi anche 1,24€ al momento del check-out.

Avviene tutto in automatico, quindi non devi fare altro che aggiungere le GXT 488 Forze al carrello e completare l'affare.

Trust Gaming GXT 488 Forze con licenza PlayStation: su Amazon l'effetto è WOW

Le GXT 488 Forze sono cuffie da gaming che si sposano alla perfezione con PlayStation 4 e PlayStation 5. Non penso infatti ti sia sfuggito l'iconico logo della console di Sony sulle due scocche laterali, che ben si sposa anche con quel tocco di blu che - per i veri fan - è un chiaro riferimento alla piattaforma da gaming giunta alla quinta generazione (la trovi in offerta qui a 549€, con spedizione gratuita).

Le cuffie includono anche un microfono (flessibile e a scomparsa) con suono nitido e potente: i tuoi partner-in-game ascolteranno la tua voce come se fossi lì accanto a loro. E dato che lunghe sessioni videoludiche sono molto frequenti, anche il comfort ha la sua fondamentale importanza. I cuscinetti over-ear non ti faranno sentire alcun fastidio.

Come un colpo di fulmine, credo basti una semplice e rapida occhiata per innamorarsi delle cuffie da gaming firmate Trust, e non solo per la brandizzazione PlayStation. Al resto ci pensa poi il doppio sconto Amazon, che ti consente di completare l'acquisto a meno di 24€.

