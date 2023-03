Trust Gaming Tytan 5.1: su Amazon IN OFFERTA il Subwoofer GXT

Quando c'è bisogno di una qualità audio migliore in casa e portarla a un livello degno di nota, è chiaro come un subwoofer sia l'apparecchio più indicato per farlo. Chiaramente si tratta di un dispositivo indicato soprattutto per ascoltare la musica al meglio delle sue possibilità, che potete sfruttare sia in casa, sia in grandi sale per animare la festa con i brani del momento. Se ci mettete poi che quello di cui vi parliamo, il Trust Gaming Tytan GTX 658, è un dispositivo facilmente collegabile al vostro computer portatile, porterete la festa ovunque vorrete.

A un prezzo migliore si può, proprio da oggi su Amazon potrete aggiudicarvi il Trust Gaming Tytan GTX 658 a soli 109,99€, con il 15% di sconto sul totale e un risparmio di circa 20,00€.

Trust Gaming Tytan GTX 658: tutta un'altra musica

Questo subwoofer possiede un set di altoparlanti 5.1, formato da 5 casse e 1 subwoofer con uscita di potenza da 180 W, con il tutto che garantisce un potente e immersivo effetto surround. Il subwoofer è illuminato al LED e sincronizzato coi bassi, con le luci che seguiranno il ritmo della musica (o del gioco che state giocando).

La cosa più funzionale del Trust Gaming Tytan GTX 658 è che sarà facilmente connettibile, grazie al semplice collegare il cavo jack da 3,5mm. Inoltre potrete comandare e gestire il tutto tramite il telecomando wireless compreso nel pacchetto, tra volume, bassi e così via.

