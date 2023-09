Trust Gaming GXT 433: cuffie con microfono a PREZZO SHOCK

Vuoi acquistare delle cuffie di qualità per giocare ai tuoi titoli preferiti, anche online, senza spendere troppi soldi? Allora vai immediatamente su Amazon e aggiungi al tuo carrello Trust Gaming GXT 433 a soli 29,90 euro, invece che 49,99 euro.

Dunque se fai presto puoi avvalerti di uno sconto del 40% che ti permette di risparmiare un bel po' e soprattutto potrai avere queste cuffie eccezionali. Sono comodissime e perfettamente compatibili con consolle di gioco e PC. Hanno un microfono che potrai regolare in base alle tue esigenze e regalano un audio spettacolare.

Trust Gaming GXT 433 a un prezzo da capogiro

Sicuramente a questa cifra sono da prendere al volo perché queste cuffie sono veramente di ottima qualità. Innanzitutto sono comodissime, grazie dei padiglioni morbidi in memory foam. Anche l'archetto è imbottito e regolabile in modo che appoggi delicatamente sulla testa e non dia fastidio. Il design Over-ear riesce a isolare perfettamente i rumori esterni regalandoti emozioni intense.

Hanno driver da 50 mm con bassi profondi e alti e medi nitidi e forti. Il cavo tracciato, dotato di una prolunga da 1 metro, le rende perfettamente compatibili con PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S/One e Nintendo Switch. Hanno dei pratici controlli integrati sul cavo e interruttore per il volume e per silenziare il microfono. Parlando invece di quest'ultimo lo puoi regolare facilmente o farlo scomparire. Chi ti ascolta durante le partite online riuscirà a percepire la tua voce forte chiara.

Non aspettare troppo tempo perché difficilmente l'offerta potrà durare a lungo. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista le tue Trust Gaming GXT 433 a soli 29,90 euro, invece che 49,99 euro. Se completi l'ordine adesso le riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.