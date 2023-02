Trust Gaming GXT 258 Fyru: OFFERTA IRRIPETIBILE su Amazon per il microfono

Chiunque si sia approcciato da poco o da molto tempo al mondo del gaming e della tecnologia per accessori PC, di sicuro avrò il nome Trust Gaming ben impresso nella mente, famoso per proporre prodotti di buona fattura, e adatti a tutti i portafogli a seconda di quanto volete alzare l'asticella: stiamo parlando di tutti i tipi di accessori, dalle cuffie, ai mouse, alle tastiere, fino ad arrivare ovviamente anche ai microfoni. Questo vale anche per il prodotto di cui vi parliamo, del microfono Trust Gaming GXT 258 Fyru.

Si tratta di un prodotto non adatto a tutte le tasche, almeno sulla carta, perché con l'offerta comparsa oggi su Amazon lo diventa eccome: infatti è il microfono Trust Gaming GXT 258 Fyru ora disponibile in promozione a soli 49,99€, con uno sconto di ben 90,00€ sul prezzo totale, che era fissato a ben 139,99€!

Trust Gaming GXT 258 Fyru: qualità da studio, a casa

Si tratta di un microfono che si mostra adatto per tutti i tipi di utilizzo: potrete infatti sfruttarlo per lo streaming, per parlare con i vostri compagni di gioco, per il canto, per le videoconferenze, insomma ha una versatilità da non sottovalutare.

Inoltre la qualità di registrazione del microfono Trust Gaming GXT 258 Fyru è praticamente da studio: si tratta infatti di un microfono a condensatore con schema polare bidimensionale, dotato di ben 4 pattern di registrazione, e coadiuvato nello stile con l'illuminazione LED. Dispone anche di montaggio a vite da 5/8'' universale, e un peso totale di solo 1 kg. Nella scatola col microfono troverete anche il treppiede, l'adesivo gaming, il cavo da USB-C a USB-A e il manuale dell'utente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.