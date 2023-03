Trust Fyda: mouse wireless ergonomico e con 6 pulsanti a MENO di 20€

Oggi ti segnalo un'ottima offerta per avere un mouse wireless con un design ergonomico e molto preciso a un prezzo da non credere. Corri su Amazon e metti nel tuo carrello Trust Fyda a soli 19,99 euro, invece che 29,99 euro.

Goditi lo sconto del 33% e portati a casa un mouse elegante e di ottima qualità con una piccola spesa. Potrai lavorare o giocare al computer per molto tempo senza stancarti. Avrai la comodità di non avere fili in giro e potrai scorrere il mouse su qualsiasi superficie, anche senza il tappetino.

Trust Fyda: il migliore mouse economico

Non c'è dubbio, il mouse Trust Fyda ha un ottimo rapporto qualità prezzo, e con questo ulteriore ribasso è davvero un'offerta che fa brillare gli occhi. Ma non è tutto fumo e niente arrosto. È un mouse con un design studiato per avere il massimo del comfort. Il braccio e il polso rimangono in una posizione naturale garantendoti la possibilità di usarlo per moltissimo tempo senza affaticarti.

È dotato di 6 pulsanti che garantiscono così una versatilità non indifferente. Possiede un pulsante appena sopra la rotella che ti permette di regolarne la velocità in un attimo. Ha un puntatore preciso e uno scorrimento fluido. I clic sono abbastanza silenziosi. E grazie alla ricevitore incluso avrai una portata di ben 10 metri sfruttando la connettività wireless da 2,4 Ghz. Questo ti permette di muoverti in completa libertà e con una connessione veloce e senza latenza.

Se vuoi un mouse economico e di buona qualità, sicuramente questo non delude. Dovrai essere veloce perché le unità disponibili se ne andranno via come il pane. Quindi vai ora su Amazon e acquista il tuo Trust Fyda a soli 19,99 euro, invece che 29,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro oggi senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.