Trump firma ordine esecutivo: nuova svolta per l’intelligenza artificiale negli USA, meno etica più innovazione

Con la firma di un nuovo ordine esecutivo da parte di Donald Trump nel gennaio 2025, gli Stati Uniti si preparano ad abbandonare l’approccio regolatorio e cautelativo che aveva caratterizzato la precedente amministrazione Biden, per abbracciare una visione focalizzata sulla leadership americana e sulla massimizzazione della competitività economica e della crescita tecnologica.

L'iniziativa di Trump

L’iniziativa, intitolata "Removing Barriers to American Leadership in Artificial Intelligence", rappresenta una vera e propria svolta: il nuovo ordine esecutivo prevede la revisione, e dove necessario la cancellazione, delle regole introdotte negli anni precedenti, considerate dalla Casa Bianca come freni allo sviluppo e all’innovazione.

Trump ha dichiarato apertamente la volontà di "rimuovere le barriere ideologiche che frenano il progresso dell’America nell’intelligenza artificiale", evidenziando come il nuovo corso punti tutto sulla capacità degli Stati Uniti di riaffermarsi come guida globale nel settore.

Addio ai principi di equità, trasparenza e responsabilità

Mentre la presidenza Biden aveva posto al centro della sua strategia i principi di equità, trasparenza e responsabilità nell’adozione delle tecnologie di AI, imponendo standard rigorosi per contrastare i pregiudizi e i bias algoritmici, la nuova amministrazione Trump intende ridefinire le priorità, abbandonando i temi "woke".

Nel concreto, l’ordine esecutivo dispone una revisione sistematica di tutte le direttive precedenti, con la sospensione immediata di ogni misura ritenuta "incoerente" con la nuova visione. Nei prossimi 180 giorni, l’amministrazione sarà chiamata a presentare un dettagliato piano d’azione volto a consolidare la posizione degli Stati Uniti come leader mondiale nell’AI, promuovendo la crescita tecnologica e l’attrattività del Paese per gli investimenti in innovazione.

Le reazioni del mondo tecnologico

Le reazioni del mondo tecnologico non si sono fatte attendere. Numerosi esponenti di spicco dell’industria tecnologica hanno accolto con entusiasmo la prospettiva di una maggiore libertà normativa, sottolineando come l’alleggerimento delle regole possa favorire una rapida evoluzione del settore e offrire nuove opportunità di sviluppo economico.

In particolare, le grandi aziende vedono nella deregulation una leva per incrementare la propria competitività a livello globale e rafforzare la leadership americana nel confronto con i principali concorrenti internazionali.