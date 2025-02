Truffe telefoniche: l'elenco di tutti i prefissi a cui non rispondere

Le truffe telefoniche sono un fenomeno in continua espansione, con i truffatori che affinano sempre di più le loro tecniche per ingannare le vittime. Le modalità con cui operano sono varie e spesso difficili da riconoscere, come ad esempio l’acquisto di numeri dismessi da aziende, l’utilizzo di numeri provenienti da paesi stranieri o la simulazione di chiamate che sembrano arrivare dalla stessa area geografica dell’utente. In questo scenario, è fondamentale conoscere i numeri e le tecniche più comuni per proteggersi.

Tra le truffe telefoniche più frequenti, troviamo i finti operatori bancari che, sotto false sembianze, cercano di ottenere informazioni riservate come numeri di conto, codici PIN e password. Non mancano neppure i truffatori che si spacciano per operatori di compagnie di energia e chiedono dati personali con la scusa di offerte speciali o problemi tecnici da risolvere.

Un’altra modalità di truffa è la cosiddetta “truffa dello squillo”, in cui il truffatore lascia uno squillo, sperando che l'utente richiamando, incappi in una telefonata a pagamento, con costi esorbitanti. Inoltre, SMS e email di phishing sono utilizzati per rubare informazioni finanziarie o personali, spingendo le persone a cliccare su link ingannevoli.

L'elenco dei numeri e dei prefissi a cui non rispondere

Per proteggersi da queste minacce, è importante fare attenzione ai numeri telefonici sospetti. Ecco un elenco di prefissi e numeri telefonici segnalati come potenzialmente pericolosi:

+370 Lituania

+371 Lettonia

+375 Bielorussia

+381 Serbia

+255 Tanzania

+563 Valparaiso

+91 India

+351 Portogallo

+383 Kosovo

0415321832

0175392570

0525421165

0119987008

0817748834

0116492171

0523881167

0734229525

0902322114

0984935214

4390003000

3330011032

0294752003

0514079015

0396612435

0774330794

0457860045

0119068029

0773723463

0709808014

0789758128

0577787795

0816028476

0119664079

0964911706

0240912548

0690178874

0957314239

0817570436

0266200818

0375394254

0458201310

0200007144

020291161

020123449

020265906

020428501

020262987

020053852

020087532

Come prevenzione, è fondamentale non rispondere mai a chiamate provenienti da numeri sconosciuti o sospetti. Mai fornire dati personali o bancari durante una telefonata, a meno che non si sia certi dell’identità del chiamante. Un buon metodo di protezione è contattare direttamente l'azienda o il servizio che avrebbe dovuto chiamare, per verificare la veridicità della richiesta. Per facilitare la protezione, esistono anche app specifiche per bloccare chiamate indesiderate. Infine, se si sospetta di essere stati vittima di una truffa, è importante segnalarlo alle autorità competenti per prevenire danni maggiori a sé stessi e ad altri utenti.