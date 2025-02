Truffe telefoniche: criminali fermati da Daisy, una "nonna AI" di O2

O2, l'operatore telefonico britannico, ha lanciato una campagna innovativa per combattere le truffe telefoniche, utilizzando una chatbot AI che si presenta come una nonna di 78 anni. Questa iniziativa ha preso il nome di "Daisy", un assistente virtuale progettato per distrarre e rallentare i truffatori telefonici, impedendo loro di sfruttare le vittime.

Daisy è stata programmata per intrattenere i truffatori con conversazioni frivole e apparentemente confuse, incentrate su argomenti come il lavoro a maglia, le ricette di cucina e le sue preferenze sul tè. L'intelligenza artificiale simula anche difficoltà nell'utilizzo del computer, con risposte che fanno sembrare la nonna tecnologicamente impreparata, ma sufficientemente disorientante da far perdere tempo ai malintenzionati.

I test hanno dimostrato che Daisy è riuscita a mantenere impegnati i truffatori per periodi che hanno raggiunto anche i 40 minuti. In alcuni casi, i truffatori sono stati costretti a passarsi la "nonna" tra diversi operatori, tentando invano di ottenere informazioni utili dalle sue risposte confuse.

Come interagisce con i truffatori?

Un esempio emblematico di come Daisy interagisce con i truffatori si è verificato quando un malintenzionato ha cercato di farle scaricare il Google Play Store. La risposta di Daisy è stata: "Caro, hai detto pasticceria? Non sono sulla pagina giusta." Poi ha continuato lamentando che il suo schermo si era oscurato, descrivendo la situazione come "un cielo notturno", aggiungendo ulteriore confusione alla conversazione.

Questa idea originale di O2 è un esempio di come l'intelligenza artificiale possa essere sfruttata non solo per migliorare i servizi, ma anche per contrastare attivamente fenomeni criminali come le truffe telefoniche. Utilizzare una tecnologia avanzata per intrappolare i truffatori e rallentare la loro azione può fare la differenza, riducendo il numero di vittime e sensibilizzando il pubblico sui rischi legati a questo tipo di frodi.

Il progetto ha ricevuto elogi per la sua creatività, evidenziando come l'AI possa essere una risorsa preziosa per la protezione dei consumatori in un mondo sempre più digitale. O2 ha dimostrato che anche nel settore delle telecomunicazioni, l'innovazione tecnologica può essere un'arma potente contro la criminalità informatica.