Truffe telefoniche: attenzione alle chiamate mute, sono pericolosissime, come difendersi

Il fenomeno delle chiamate mute sta assumendo proporzioni sempre più preoccupanti in Italia. Ogni giorno, migliaia di cittadini rispondono a telefonate che si rivelano silenziose, un’esperienza inquietante che cela strategie commerciali discutibili o, nei casi peggiori, vere e proprie truffe telefoniche. Questo fenomeno non solo genera fastidio, ma rappresenta un potenziale rischio per la sicurezza degli utenti.

Come proteggersi dalle chiamate indesiderate

Una delle difese più efficaci contro le chiamate promozionali non richieste è l’iscrizione al Registro pubblico delle opposizioni. Questo servizio gratuito consente ai cittadini di bloccare i contatti da parte di operatori di telemarketing. L’iscrizione, semplice e veloce, può essere effettuata online, telefonicamente o via email. Una volta registrati, gli operatori sono obbligati a verificare che i numeri contattati non siano presenti nell’elenco degli iscritti.

Precauzioni da adottare e rischi da evitare

Secondo l’Unione per la difesa dei consumatori, la regola fondamentale è evitare di richiamare numeri sconosciuti, specialmente dopo una chiamata muta. Questo accorgimento può prevenire truffe basate su numeri a tariffazione maggiorata, spesso mascherati da prefissi nazionali. In caso di chiamate sospette, è consigliabile bloccare immediatamente il numero e segnalarlo al proprio operatore telefonico.

Tecnologie di protezione e tecniche ingannevoli

Molti operatori telefonici offrono filtri antispam per ridurre le chiamate moleste. Tuttavia, i truffatori più esperti utilizzano tecniche di spoofing, falsificando il numero chiamante per farlo sembrare affidabile. Questo rende necessaria una vigilanza costante, evitando di fidarsi anche di numeri apparentemente normali se non si sente alcuna voce dall’altra parte.

Le azioni delle autorità

Per contrastare il problema, il Garante della Privacy ha imposto regole specifiche: gli operatori non possono effettuare più di tre chiamate mute ogni cento andate a buon fine e devono interrompere la chiamata entro tre secondi se l’operatore non risponde. Inoltre, è stato introdotto il comfort noise, un leggero rumore di sottofondo che rassicura l’utente sull’origine professionale della chiamata.

Il ruolo delle associazioni dei consumatori

Il Codacons ha intensificato la sua battaglia contro le chiamate mute, presentando un esposto alle autorità competenti. L’associazione accusa i gestori telefonici di non fornire strumenti adeguati per bloccare queste chiamate, ipotizzando un possibile concorso nel reato di molestie aggravate. Affrontare efficacemente il fenomeno delle chiamate mute richiede un approccio coordinato.