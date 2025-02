Truffe telefoniche: attenzione alle chiamate con questo prefisso

Negli ultimi tempi, le truffe telefoniche sono diventate sempre più complesse e frequenti. Una delle nuove modalità di inganno vede l’utilizzo del prefisso +49, che corrisponde alla Germania, come una delle principali tattiche adottate dai truffatori. L’obiettivo di questa tecnica è quello di rendere le chiamate più credibili e difficili da identificare come fraudolente.

I truffatori mettono in atto diverse strategie per ingannare le vittime. Una delle più comuni consiste nelle chiamate perse: il truffatore chiama da numeri sconosciuti, facendo in modo che la vittima, incuriosita dal numero tedesco, richiami senza sospettare nulla. Un altro metodo molto usato è la proposta di offerte di lavoro false.

In questi casi, i malintenzionati invitano le persone a fornire dati sensibili o a pagare una somma di denaro per accedere a informazioni riservate, come se fosse necessario per ottenere il posto di lavoro. Allo stesso modo, altre truffe si presentano come premi e concorsi fasulli: i truffatori informano la vittima di una presunta vincita e la invitano a fornire i propri dettagli personali o a versare una piccola somma per riscuotere il premio.

Come proteggersi...

L’utilizzo del prefisso +49 è una strategia studiata per rendere queste chiamate più verosimili. Infatti, molte aziende hanno delocalizzato i loro call center in paesi come la Germania, facendo sembrare le chiamate provenienti da questo prefisso come legittime o di interesse. Questo inganno sfrutta la familiarità che molte persone hanno con numeri di telefono che sembrano professionali o aziendali.

Per evitare di cadere in queste trappole, è fondamentale seguire alcune semplici precauzioni. Non richiamare mai numeri sconosciuti e, se si riceve una chiamata da un numero che non si riconosce, è meglio ignorarla. Inoltre, è importante diffidare sempre delle offerte troppo allettanti. Se qualcosa sembra troppo bello per essere vero, probabilmente lo è.

Non si dovrebbero mai fornire informazioni personali o finanziarie a sconosciuti. È sempre utile verificare l’identità del chiamante contattando direttamente l’azienda o l’organizzazione tramite i canali ufficiali. Inoltre, l'uso di un software antivirus e di un firewall aggiornati può proteggere il dispositivo da possibili minacce informatiche.