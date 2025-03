Truffe su Vinted: le richieste d'acquisto diventano ricatti sessuali

L’app di compravendita di abbigliamento di seconda mano Vinted è finita nel mirino di una preoccupante allerta lanciata dall’organizzazione no-profit PermessoNegato, che ha denunciato la crescente presenza di casi di adescamento sessuale e estorsione sulla piattaforma. Secondo le segnalazioni, i truffatori si fingono acquirenti interessati a un capo di abbigliamento e iniziano a contattare i venditori, cercando di spostare la conversazione su app di messaggistica esterne come WhatsApp, Telegram o Instagram.

Una volta fuori dall’ambiente sicuro di Vinted, i truffatori iniziano a fare richieste sempre più esplicite, chiedendo di vedere il capo indossato, per poi spingersi gradualmente a richiedere immagini intime o provocanti. Per guadagnare la fiducia della vittima, spesso inviano anche loro stesse immagini private, che si suppone siano state rubate da altre persone. La situazione può evolversi rapidamente, con minacce di diffondere le immagini private in cambio di denaro, portando così a una vera e propria estorsione.

L'utenza femminile di Vinted è particolarmente a rischio per questo tipo di truffe

Vinted si trova particolarmente esposta a questo tipo di truffe per via della sua utenza principalmente femminile, che potrebbe essere più vulnerabile a simili raggiri. Inoltre, la piattaforma non mette al centro la sicurezza dei contenuti condivisi, il che rende più facile per i truffatori sfruttare la fiducia degli utenti e agire indisturbati. Questo aumenta il rischio di abuso e di comportamenti predatori all’interno della piattaforma.

Per proteggersi da queste truffe, gli utenti di Vinted devono fare molta attenzione a non spostare mai la conversazione fuori dalla chat ufficiale della piattaforma, evitando di condividere foto personali con sconosciuti e utilizzando sempre il sistema di pagamento sicuro di Vinted per effettuare transazioni. In caso di attacco, è fondamentale segnalare immediatamente il profilo sospetto al team di sicurezza di Vinted e non cedere mai alle richieste di denaro, evitando di alimentare il ricatto.