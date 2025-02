Truffe sentimentali online: ecco come riconoscerle e difendersi

Nel vasto mondo digitale, che ci permette di connetterci con persone da ogni angolo del pianeta, purtroppo non mancano le truffe sentimentali. Questi inganni, noti anche come "romance scam", sono in crescita e coinvolgono sempre più persone, indipendentemente dall’età o dalla provenienza. In Piemonte, così come in altre regioni italiane, si registrano segnali di allarme per questo tipo di frode.

Le truffe sentimentali operano tramite la creazione di profili falsi sui social network o sulle app di incontri. I truffatori si presentano con immagini accattivanti e storie coinvolgenti, riuscendo così a guadagnarsi la fiducia delle vittime. Una volta stabilito un legame emotivo, i malintenzionati cominciano a chiedere denaro, inventando motivi plausibili come difficoltà finanziarie, malattie o la necessità di ottenere un visto per incontrarsi dal vivo.

Per evitare di cadere in queste truffe, è importante riconoscere alcuni segnali. Se il profilo dell’altra persona appare troppo perfetto, con foto estremamente curate e storie di vita senza difetti, potrebbe trattarsi di una truffa. Un altro campanello d’allarme è la rapidità con cui una persona si dichiara innamorata di te, specialmente dopo solo pochi giorni di conversazione. Se la persona inizia a chiedere denaro senza averla mai incontrata fisicamente, interrompi immediatamente ogni comunicazione. Inoltre, se ci sono continui pretesti per non incontrarsi di persona, o la persona commette errori evidenti di grammatica o ortografia, è possibile che sia un profilo falso.

Cosa fare nel caso in cui si sospetta di essere vittima di "Romance Scam"

Nel caso in cui si sospetti di essere vittima di una truffa sentimentale, la prima cosa da fare è non inviare denaro. Poi, blocca immediatamente la persona sospetta su tutte le piattaforme social e denuncia l’accaduto alle autorità. È fondamentale non sentirsi soli o vergognarsi, poiché molte altre persone si trovano nella stessa situazione.

Per proteggersi da queste frodi, è essenziale rimanere cauti e diffidenti verso chi conosciamo solo online. Verifica sempre l’identità della persona con cui stai interagendo e, se possibile, cerca il suo profilo su altri social media.

Inoltre, utilizza l’autenticazione a due fattori per proteggere i tuoi account e fai attenzione a non condividere informazioni personali sensibili come indirizzo, numero di telefono o dettagli bancari con sconosciuti. Le truffe sentimentali sono un fenomeno crescente, ma con una maggiore consapevolezza e precauzione possiamo evitare di cadere in inganno. Se qualcosa ti sembra sospetto, probabilmente lo è.