Truffe online: uno Stato perde più di 1 miliardo per queste frodi

Nel 2024, Singapore ha registrato una drammatica impennata delle truffe online, con una perdita complessiva di 1,1 miliardi di dollari, segnando un incremento del 70% rispetto all’anno precedente. A rivelare i dati è stata la Polizia di Singapore, che ha sottolineato come il fenomeno stia crescendo rapidamente e diventando sempre più sofisticato.

Una delle aree più colpite è quella delle criptovalute, con un quarto delle truffe che coinvolgono il settore. La natura anonima e la rapidità dei trasferimenti di criptovalute rendono più difficile per le autorità tracciare i fondi una volta spostati su portafogli digitali. David Chew, direttore del dipartimento Affari commerciali della Polizia, ha evidenziato come questi aspetti siano un vantaggio significativo per i truffatori, che riescono ad agire indisturbati.

Le tecniche di inganno utilizzate dai truffatori sono diventate sempre più avanzate, con una crescente diffusione di schemi d'investimento che promettono guadagni elevati. Anche le truffe legate all'e-commerce e alle false offerte di lavoro sono molto comuni.

Diversi fenomeni allarmanti

Un fenomeno preoccupante riguarda l'uso di social engineering, dove i truffatori manipolano le vittime inducendole a cedere volontariamente denaro, rendendo più difficile l'intervento delle autorità.

Un altro dato allarmante è che tre vittime su quattro cede il denaro in maniera apparentemente consenziente, il che complica ulteriormente le indagini. La Polizia ha evidenziato come, purtroppo, molti cittadini non si rendano conto di essere vittime di una truffa fino a quando non è troppo tardi. Singapore si posiziona al terzo posto nel mondo per le perdite legate alle truffe online, superata solo da Stati Uniti e Regno Unito. Un risultato che ha spinto il governo della città-Stato a intervenire con misure più severe.

Per combattere questo fenomeno in crescita, il Parlamento di Singapore ha recentemente approvato una nuova legge sulla protezione dalle truffe. La normativa concede alla Polizia il potere di bloccare preventivamente i trasferimenti di denaro da conti bancari sospetti, al fine di evitare che i cittadini diventino vittime di frodi. La nuova legge rappresenta un tentativo concreto di affrontare la situazione e proteggere la sicurezza finanziaria della popolazione.