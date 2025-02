Truffe online siti di incontri: attenzione, sono in grande aumento

Il mondo degli incontri online sta vivendo una crescita costante, ma con essa aumentano anche i rischi legati alle truffe sentimentali. Secondo un recente rapporto di Norton, questi inganni stanno causando danni economici rilevanti agli utenti italiani, creando gravi preoccupazioni. Molti si affidano alle app di incontri per trovare l'amore, ma dietro a profili allettanti e storie di vita romantiche si celano spesso truffatori esperti. Questi malintenzionati usano tecniche molto sofisticate per manipolare le vittime e farsi inviare denaro.

Le truffe più comuni riguardano il cosiddetto catfishing, ossia la creazione di profili falsi con foto rubate e identità inventate, per instaurare relazioni sentimentali e successivamente chiedere soldi. Altra truffa frequente è quella romantica, dove i truffatori si spacciano per innamorati e chiedono denaro con false promesse di matrimonio, investimenti o emergenze finanziarie. Un altro tipo di truffa riguarda la sextortion, dove le vittime vengono minacciate di vedere diffuse immagini intime in cambio di un riscatto.

Per evitare di cadere vittima di queste truffe, è importante riconoscere alcuni segnali. Spesso i profili dei truffatori sono troppo perfetti: foto impeccabili, storie di vita straordinarie e un interesse eccessivo fin dai primi messaggi sono tutti segnali da tenere sotto osservazione. Inoltre, i truffatori evitano frequentemente le videochiamate per non svelare la loro vera identità.

Altri segnali d'allarme

Un altro segnale di allarme è la richiesta di denaro: se una persona appena conosciuta ti chiede soldi per qualsiasi motivo, è bene essere molto diffidenti. Anche storie incoerenti o contraddittorie nelle informazioni fornite possono indicare che qualcosa non va. Per proteggerti, puoi prendere alcune precauzioni. Innanzitutto, verifica l’identità della persona cercando il suo profilo sui social media per vedere se le informazioni corrispondono.

È sempre utile chiedere una videochiamata per confermare chi sia veramente la persona con cui stai parlando. Inoltre, è fondamentale non condividere mai dati sensibili come indirizzo, numeri di telefono o informazioni bancarie con chi non conosci bene. Scegli app di incontri sicure, che offrano funzionalità di verifica dell’identità e possibilità di segnalare i profili sospetti. Infine, fidati sempre del tuo istinto: se qualcosa ti sembra strano o troppo bello per essere vero, interrompi subito la conversazione.

Nel caso in cui tu pensi di essere stato truffato, è importante denunciare l'accaduto alle autorità e alla piattaforma di incontri che stai utilizzando. Inoltre, cambia subito le password di tutti i tuoi account online e attiva l'autenticazione a due fattori per proteggerti ulteriormente.