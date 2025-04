Truffe online, Intesa Sanpaolo: non fate queste cose o il conto è a rischio

Nel panorama digitale odierno, la sicurezza online è diventata una priorità assoluta per individui e aziende. La crescente dipendenza dalla tecnologia ha esposto milioni di persone a minacce informatiche, tra cui truffe online, frodi finanziarie e attacchi di phishing. Questi attacchi, spesso orchestrati da gruppi di hacker sofisticati, mirano a sottrarre dati sensibili, credenziali di accesso e risorse finanziarie.

Un esempio recente riguarda una rete di cybercriminali accusata di aver orchestrato una campagna di phishing su larga scala denunciata da Intesa Sanpaolo, indirizzata a dipendenti di aziende tecnologiche e piattaforme di criptovalute. Un finto consulente contatta telefonicamente la vittima per proporre l’iscrizione a piattaforme di trading, con la garanzia di alti rendimenti e guadagni.

In realtà si tratta di una truffa, con lo scopo di sottrarre denaro. La stessa banca invita gli utenti a stare molto attenti a telefonate da numeri sconosciuti, link e profili social. Inoltre, sempre la stessa Intesa Sanpaolo mette in guardia dal fornire informazioni sensibili e documenti d'identità. Nel momento in cui ci si accorge di essere stati vittima di truffa o ci si imbatte in un messaggio che può risultare strano o poco consono, la banca suggerisce di contattare la propria filiale e fornisce tutti i contatti necessari.

La comunicazione ufficiale

La comunicazione ufficiale relativa a questa nuova ondata di truffe è arrivata e sta arrivando direttamente nelle email degli utenti e dei clienti di Intesa Sanpaolo. Inoltre, la stessa banca, fornisce un link con una serie di approfondimenti relativi alle truffe più comuni sul web e del mondo digitale: dalle frodi via SMS alle frodi romantiche passando per i falsi investimenti.

Un aspetto preoccupante di queste operazioni è l'uso del money muling, una pratica in cui individui inconsapevoli vengono reclutati per trasferire fondi illeciti, spesso attraverso conti bancari personali. Questo non solo complica il tracciamento dei fondi rubati, ma espone anche le persone coinvolte a rischi legali significativi.

Cosa per difendersi

Gli esperti di sicurezza sottolineano l'importanza di adottare misure preventive per proteggersi da queste minacce. L'implementazione di autenticazione a due fattori, la formazione continua dei dipendenti - nel caso delle aziende - su come riconoscere tentativi di phishing e l'uso di software di sicurezza aggiornati sono solo alcune delle strategie consigliate. Inoltre, è fondamentale che le aziende collaborino con le autorità per segnalare attività sospette e condividere informazioni sulle minacce emergenti.

Da privati cittadini si può fare attenzione ad alcuni dettagli relativi proprio alle comunicazioni ricevute. Bisogna evitare richieste di dati sensibili, soprattutto quando avvengono online o tramite telefono; fare attenzione a ricorrenti (e voluti) errori grammaticali nei testi delle mail e degli SMS ricevuti e diffidare da promozioni, offerte e proposte di guadagno troppo vantaggiose per essere vere.