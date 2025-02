Truffe online: frodi, sextortion e diffamazione in grave aumento

Il cybercrime è in costante aumento e le minacce che si nascondono dietro lo schermo sono sempre più sofisticate. Tra i reati più comuni troviamo le truffe online, le estorsioni sessuali, il cyberbullismo e la pirateria informatica, tutte pratiche che stanno mettendo a dura prova la sicurezza degli utenti. In prima linea per contrastare questi crimini c’è la Polizia Postale, impegnata in un'azione costante di indagine e di prevenzione.

I numeri del 2024 mostrano una situazione allarmante. La Polizia Postale di Ferrara ha gestito 721 denunce, una cifra significativa che riflette l’incremento dei crimini informatici. Di queste, ben 351 riguardano reati informatici veri e propri, come gli accessi abusivi a sistemi informatici, le frodi e gli attacchi "man in the middle". Le truffe online, che spaziano da acquisti online fraudolenti a truffe sentimentali, hanno comportato 202 denunce. Inoltre, sono stati registrati 145 casi di reati contro la persona, tra cui la diffamazione e la sextortion, forme di estorsione legate alla diffusione di immagini intime.

La lotta contro il cybercrime non si limita solo alle indagini. Un altro pilastro fondamentale dell’impegno della Polizia Postale è la prevenzione. Le attività di sensibilizzazione sono essenziali per educare i cittadini a difendersi dalle minacce online. La Polizia Postale è infatti attivamente coinvolta in progetti educativi e iniziative di sensibilizzazione, in particolare nelle scuole e tra i giovani. Uno degli esempi più significativi è la campagna di sensibilizzazione contro il cyberbullismo, che ha visto la partecipazione di circa 2000 studenti in 16 scuole di Ferrara. Inoltre, l’evento "Alleanza digitale" ha coinvolto 1000 partecipanti, tra cui numerosi atleti, e ha trattato temi legati alla sicurezza digitale.

Alcuni consigli per proteggersi

Un altro importante progetto è stato la Giornata della prevenzione frodi, organizzata in collaborazione con Poste Italiane, volta a sensibilizzare il pubblico sui rischi di truffe online. La Polizia Postale ha anche partecipato a iniziative come la Festa della Legalità, che si è svolta al parco Coletta, promuovendo la consapevolezza sui pericoli del web.

Per difendersi dalle truffe online, è fondamentale seguire alcuni semplici consigli. È sempre importante diffidare di offerte sospette e proteggere i propri account con password complesse. Inoltre, mai condividere informazioni personali o finanziarie con sconosciuti e, in caso di attività sospette, segnalarle tempestivamente alle autorità competenti.

La Polizia Postale sottolinea che la sicurezza online dipende anche dal comportamento responsabile degli utenti, che devono essere sempre consapevoli dei rischi e adottare comportamenti sicuri quando navigano in rete.