Truffe online: consumatori preoccupati anche dagli e-commerce

L’e-commerce sta vivendo una trasformazione profonda, con i consumatori del 2025 che pongono al centro delle loro preferenze esperienze di acquisto personalizzate, sicure e pratiche. Secondo uno studio di Scalapay, la crescente influenza dell’intelligenza artificiale, la protezione dei dati personali e i sistemi di pagamento flessibili sono i principali fattori che determinano le decisioni d’acquisto online.

L’intelligenza artificiale sta rapidamente cambiando la modalità di acquisto online. Molti consumatori sono disposti a seguire i suggerimenti degli assistenti virtuali, con il 40% che accetta raccomandazioni personalizzate e il 34% che si affida a esperienze di shopping in realtà virtuale per scoprire nuovi prodotti. Questi strumenti, infatti, rendono l’esperienza d’acquisto più semplice e mirata, rispondendo meglio ai desideri dei clienti.

Un altro tema fondamentale riguarda la protezione della privacy. La paura di un uso improprio dei dati personali è in costante aumento, con quasi l'80% degli utenti che teme la raccolta eccessiva di informazioni. Inoltre, il 72% dei consumatori si sente vulnerabile a truffe e frodi online. Le aziende, quindi, sono chiamate a garantire un trattamento sicuro e trasparente dei dati, instaurando un rapporto di fiducia con gli utenti.

Clienti molto più esigenti e consapevoli

I clienti sono sempre più esigenti e desiderano esperienze di acquisto personalizzate che semplifichino la ricerca del prodotto giusto. La personalizzazione dinamica, che sfrutta i dati e le preferenze individuali, diventa un elemento cruciale per migliorare l’esperienza d’acquisto e fidelizzare i consumatori. Offrire raccomandazioni precise e tempestive è la chiave per attrarre e mantenere i clienti.

Anche il processo di pagamento sta cambiando. I consumatori apprezzano sempre di più le opzioni che consentono di suddividere il pagamento, come il Buy Now Pay Later (BNPL), che offre una maggiore flessibilità. La rapidità e la facilità nell’ultimare l’acquisto sono, inoltre, elementi determinanti per non abbandonare il carrello e portare a termine la transazione.

Le aziende devono affrontare diverse sfide per restare competitive: offrire esperienze personalizzate grazie all’intelligenza artificiale, garantire la protezione dei dati, combattere le frodi, offrire soluzioni di pagamento variegate e assicurare consegne rapide. Adattarsi a queste esigenze è fondamentale per il successo nel panorama dell’e-commerce.