Truffe online: avvocato raggirato con la frode "man-in-the-middle"

Le truffe informatiche online stanno diventando sempre più sofisticate e pericolose, colpendo anche professionisti del settore legale. Recentemente, un avvocato romano è stato vittima di un raggiro particolarmente ingegnoso che ha sfruttato il metodo noto come "man-in-the-middle". Questo trucco ha permesso ai truffatori di intercettare e alterare una fattura, inducendo l'avvocato a effettuare un bonifico su un conto corrente fraudolento.

Il funzionamento della truffa è estremamente sottile. I criminali informatici, dopo aver ottenuto l'accesso alla casella di posta elettronica dell'avvocato, hanno intercettato una fattura legittima inviata da un'azienda edile. Successivamente, hanno modificato i dettagli della fattura, in particolare l'IBAN del beneficiario, sostituendolo con un conto a loro favore.

La fattura, ora falsa ma apparentemente autentica, è stata inviata nuovamente all'avvocato, che, fidandosi dell'indirizzo e-mail e del formato del documento, ha effettuato il bonifico. La banca ha sviluppato sistemi di sicurezza sempre più sofisticati per prevenire questo tipo di frodi, ma purtroppo non sempre riescono a rilevare le transazioni fraudolente, soprattutto quando sono ben pianificate.

Come lavorano i sistemi automatici delle banche

I sistemi automatici di controllo dei bonifici, infatti, analizzano molti parametri ma non sempre riescono a distinguere le truffe, specialmente quando la documentazione sembra legittima. In più, le banche sono limitate dalla normativa sulla privacy, che impedisce loro di effettuare verifiche approfondite sull'identità dei clienti. Di conseguenza, la banca può intervenire solo nel caso in cui il cliente segnali un errore nella transazione.

Per prevenire questo tipo di truffe, è fondamentale prestare molta attenzione a diversi aspetti. È importante verificare con attenzione l'indirizzo e-mail del mittente e, quando possibile, confermare telefonicamente i dettagli della transazione con il beneficiario. Inoltre, l'autenticazione a due fattori è una protezione aggiuntiva che può rafforzare la sicurezza dell'accesso ai servizi online e alla posta elettronica. In aggiunta, è sempre consigliabile mantenere aggiornati antivirus e firewall per proteggere i dispositivi da possibili minacce e vulnerabilità.

Le truffe informatiche sono in continua evoluzione e si adattano rapidamente alle nuove tecnologie. È essenziale essere sempre aggiornati sulle ultime minacce e adottare le giuste misure di protezione per salvaguardare i propri dati e il proprio denaro.