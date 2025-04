Truffe bollette luce e gas: proliferano le frodi, fai attenzione, ecco come proteggersi

Negli ultimi giorni e nelle ultime settimane si sta registrando un preoccupante aumento delle truffe energia, con migliaia di cittadini che cadono vittime di raggiri legati ai contratti luce gas. Nonostante i ripetuti avvertimenti delle autorità, i truffatori affinano continuamente le loro tecniche.

Le strategie ingannevoli più diffuse

Il mercato energetico è diventato un terreno fertile per i malintenzionati, che sfruttano tecniche sempre più sofisticate. Una delle pratiche più pericolose è il spoofing telefonico, una manipolazione del numero di telefono visualizzato sul display della vittima. Il numero appare come quello ufficiale di un fornitore energetico affidabile, inducendo il consumatore a fidarsi, condividere informazioni riservate o accettare contratti non richiesti.

Un'altra tattica subdola è quella dei falsi rappresentanti. Questi individui si presentano presso le abitazioni fingendosi tecnici, ispettori o agenti commerciali di compagnie energetiche. Il loro obiettivo è ottenere informazioni cruciali come i codici Pod e Pdr, necessari per attivare nuovi contratti a insaputa dell'utente, o addirittura estorcere denaro con vari pretesti.

Come riconoscere i tentativi di frode

Ci sono segnali che possono aiutare a identificare un tentativo di truffa. È fondamentale sapere che nessuna normativa obbliga i consumatori a cambiare periodicamente fornitore energetico. Qualsiasi affermazione in tal senso è falsa e mirata all'inganno.

Richieste di coordinate bancarie o visite non programmate da parte di sedicenti tecnici sono chiari segnali d'allarme. Le aziende energetiche legittime non inviano personale presso le abitazioni senza preavviso, né richiedono informazioni sensibili attraverso canali non ufficiali.

Strategie preventive efficaci

Per proteggersi dalle truffe energia, i consumatori dovrebbero adottare alcune precauzioni fondamentali: