Truffa telefonica: non credere ai disservizi e agli aumenti dei costi

Una nuova truffa telefonica sta circolando, prendendo di mira gli utenti dei servizi internet. I truffatori si spacciano per operatori di noti fornitori di connettività e cercano di allarmare le vittime, annunciando disservizi imminenti e aumenti di prezzo. L'obiettivo di questa truffa è spingere le persone a cambiare operatore, facendole agire in fretta e senza riflettere.

Il meccanismo della truffa è semplice ma insidioso. I malintenzionati chiamano le vittime, spesso avvalendosi di informazioni ottenute illegalmente, e annunciano che a breve ci sarà un disservizio di lunga durata, che potrebbe durare fino a 20 giorni, a causa di presunti lavori di aggiornamento della rete. Durante la conversazione, informano anche che, a causa di questi lavori, ci sarà un imminente aumento delle tariffe per i servizi. In un tentativo di sfruttare la preoccupazione delle vittime, i truffatori propongono una "soluzione", che consiste nel cambiare operatore per evitare sia il disservizio che l'aumento dei costi.

Questi truffatori usano un linguaggio estremamente allarmante e minaccioso per spingere le vittime a prendere decisioni affrettate, senza avere il tempo di riflettere o di verificare la veridicità delle informazioni. Non è raro che chi riceve la chiamata si senta sotto pressione e, quindi, accetti l'offerta senza fare domande. Tuttavia, questa è una strategia pericolosa che può portare a truffe finanziarie.

Come evitare queste truffe telefoniche

Per evitare di cadere in questa trappola, è importante ricordare alcune semplici precauzioni. In primo luogo, non bisogna mai fornire informazioni personali o bancarie a sconosciuti al telefono. È fondamentale non accettare offerte telefoniche senza aver verificato prima l'identità della persona che ci sta contattando. In caso di dubbi, la cosa migliore è contattare direttamente il proprio fornitore di servizi per chiedere conferma riguardo a eventuali disservizi o aumenti dei costi. Inoltre, è essenziale segnalare le truffe alle autorità competenti per aiutare a prevenire il loro diffondersi.

Un esempio di come questa truffa possa essere smascherata arriva dal caso del giornalista Enrico Pagliarini, che è stato vittima di un tentativo di truffa di questo tipo. Grazie alla sua esperienza, è riuscito a registrare la telefonata dei truffatori e a divulgarla per avvertire il pubblico. Il suo intervento ha contribuito a mettere in guardia molte persone, evitando che altre vittime cadessero in questa truffa.