Truffa sentimentale online: vittima un 58enne, perde circa 30.000€

Un uomo di 58 anni è stato ingannato da una truffa sentimentale online, diventando vittima di una relazione virtuale che gli ha fatto perdere quasi 30.000 euro. Il truffatore, fingendo di essere una donna di nome Patricia Lazic, ha creato un legame affettivo con l’uomo, facendolo credere in una storia d’amore a distanza che, purtroppo, si è rivelata essere solo un inganno.

Tutto è iniziato con una serie di promesse di incontro, in particolare quello tanto atteso all’aeroporto di Bologna, dove la donna avrebbe dovuto finalmente incontrare l’uomo. Tuttavia, al momento del presunto incontro, la donna non si è mai presentata, giustificando la sua assenza con la scusa di un incidente. Poco dopo, un altro personaggio è entrato in scena: un uomo che si è presentato come medico sudafricano, il quale ha richiesto ulteriori somme di denaro per presunti trattamenti medici necessari per la donna, convincendo l’uomo a inviare ancora più denaro.

I pericoli delle truffe sentimentali online

Quando la situazione ha cominciato a sembrare sospetta, l’uomo ha finalmente compreso di essere stato truffato. Ha quindi deciso di denunciare l’accaduto alle forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini. Tuttavia, queste si sono rivelate difficili, poiché la collaborazione con istituti di credito esteri è stata scarsa, complicando il tracciamento dei pagamenti effettuati. Inoltre, la riluttanza di Meta, la società proprietaria di WhatsApp, a fornire informazioni sulle comunicazioni tramite la piattaforma, ha ostacolato ulteriormente le indagini, in particolare per quanto riguarda l'utenza legata al presunto medico sudafricano.

Questa vicenda mette in evidenza i pericoli delle truffe sentimentali online, che spesso colpiscono persone vulnerabili in cerca di affetto o compagnia. Nonostante l'azione delle forze dell'ordine, il caso non ha ancora portato all’identificazione dei responsabili, e le indagini sono in corso. Il caso di Morciano è solo uno dei tanti esempi di come la tecnologia possa essere usata in modo ingannevole, causando danni economici e emotivi alle vittime.