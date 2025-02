Truffa sentimentale online: una donna australiana ha perso milioni

Una donna australiana di 57 anni, Annette Ford, è caduta vittima di due truffe sentimentali online, subendo una perdita finanziaria devastante di oltre 4 crore di rupie. Dopo la fine del suo matrimonio nel 2018, alla ricerca di compagnia, si è iscritta alla piattaforma di incontri Plenty of Fish, dove ha conosciuto un uomo che si faceva chiamare "William". Dopo mesi di conversazioni, William ha iniziato a chiederle aiuto economico, raccontando di essere stato derubato a Kuala Lumpur.

Inizialmente, la donna gli ha inviato 5.000 dollari australiani, ma ben presto le richieste sono aumentate, con giustificazioni legate a spese mediche, alberghiere e pagamenti di stipendi. Nonostante i dubbi, ha continuato a inviargli denaro, fino a perdere oltre 300.000 dollari australiani, prosciugando completamente i suoi risparmi pensionistici. Dopo aver segnalato il caso alla polizia federale australiana, senza ottenere alcuna risposta concreta, ha sperato di aver chiuso con questo doloroso capitolo.

Una vicenda che va avanti da anni

Tuttavia, nel 2022, è caduta in una seconda truffa, questa volta su Facebook. Un uomo che si presentava come "Nelson", originario di Amsterdam, è riuscito a convincerla a inviargli denaro. Inizialmente, la somma richiesta era di 2.500 dollari australiani, con la scusa di dover aiutare un amico appartenente all'FBI. Con il passare del tempo, le richieste sono diventate sempre più frequenti e pressanti. La donna ha iniziato a effettuare depositi di denaro in un bancomat Bitcoin, perdendo 1.000 dollari ad ogni transazione.

Sperando di incontrarlo di persona, si è recata due volte ad Amsterdam, ma ha scoperto che l'uomo non esisteva. A quel punto, aveva già perso 280.000 dollari australiani, ottenuti dalla vendita della sua abitazione. Ora si trova in una situazione economica disperata, senza più risorse e senza la possibilità di lavorare a causa di problemi fisici e psicologici. Sopravvive grazie a sussidi statali e sta cercando un alloggio stabile. Profondamente scossa e imbarazzata, la donna ha deciso di raccontare la sua storia per mettere in guardia altre persone contro le truffe romantiche online, che continuano a mietere vittime in tutto il mondo.