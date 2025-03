Truffa online phishing: finto messaggio Blockchain svuota conti

Una nuova truffa di phishing sta circolando via email, cercando di ingannare gli utenti con il nome di Blockchain.com, il noto servizio di criptovalute, per sottrarre dati personali e denaro. La truffa si presenta sotto forma di una email inviata da un presunto mittente, Sara Muller, rappresentante di Blockchain Consulting-Pro, che avvisa il destinatario di presunte irregolarità nelle sue operazioni di trading e nelle aperture di conti su piattaforme di criptovalute.

Il contenuto del messaggio ingannevole afferma che sono stati effettuati movimenti sospetti su conti crypto a nome del destinatario, con cifre ingenti coinvolte. L’email avverte che, per motivi di sicurezza, è necessario fissare un appuntamento telefonico per verificare l'autenticità delle transazioni.

I truffatori tentano di spaventare il destinatario facendogli credere che potrebbe essere coinvolto in attività illegali, sollecitando una risposta urgente. L'obiettivo è raccogliere informazioni sensibili come credenziali di accesso a portafogli di criptovalute o conti bancari, che i truffatori potrebbero poi utilizzare per rubare denaro.

Cosa fare per proteggersi da queste truffe

Questa strategia di phishing sfrutta l'ansia del destinatario, inducendolo a rivelare informazioni cruciali sotto la pressione della situazione descritta nell'email. Il trucco è semplice: creare un senso di urgenza e utilizzare un linguaggio che faccia sembrare la comunicazione legittima, con la minaccia di possibili problemi legali o finanziari. In realtà, chi riceve questo tipo di email è vittima di una truffa mirata a rubare dati personali.

Per proteggersi da queste truffe, è importante seguire alcune semplici precauzioni. In primo luogo, non rispondere mai a email sospette. Se si riceve un messaggio simile, è consigliabile eliminarlo immediatamente senza fornire alcuna informazione personale. Inoltre, verificare sempre l’indirizzo del mittente, poiché spesso le email fraudolente provengono da indirizzi che sembrano ufficiali, ma contengono piccole variazioni. È essenziale non cliccare su eventuali link presenti nel messaggio, in quanto potrebbero rimandare a siti web dannosi.

Nel caso ci siano dubbi sull’autenticità della comunicazione, è consigliabile contattare direttamente Blockchain.com per verificare se l’azienda ha inviato realmente il messaggio. Inoltre, è fondamentale non condividere mai dati sensibili come password o codici di verifica via email o telefono. Se si sospetta di essere stati vittime di una truffa, è importante segnalare l’incidente alla Polizia Postale e informare Blockchain.com per bloccare eventuali danni.