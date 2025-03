Truffa online: attenzione alla falsa promozione di rimedi miracolosi

Una nuova truffa online sta sfruttando il nome e l'immagine del celebre medico Silvio Garattini per pubblicizzare falsi rimedi miracolosi contro l'artrite. Questa truffa si basa su video manipolati, che appaiono principalmente su Facebook, dove Garattini sembra promuovere un trattamento rivoluzionario, ma in realtà si tratta di un inganno ben studiato.

I truffatori utilizzano video di vere interviste di Garattini, modificandoli tramite l'uso dell'intelligenza artificiale per farlo pronunciare frasi che non ha mai detto, creando un messaggio promozionale falso. In questi video, il medico sembra suggerire un trattamento miracoloso per l'artrite, promettendo guarigioni complete, ma tutto è frutto di una manipolazione.

I video sono accompagnati da link ingannevoli che rimandano a pagine web dove vengono venduti prodotti miracolosi, come un presunto "cocktail purificante" a base di uova, che però non ha alcun fondamento scientifico. I prodotti promossi non sono farmaci registrati e spesso si rivelano non solo inefficaci, ma anche dannosi per la salute.

Notevoli danni d'immagine e non solo

Questa truffa ha arrecato danni notevoli, sia all'immagine di Garattini che all'affidabilità dell'Istituto Mario Negri, di cui Garattini è presidente. Oltre al danno d'immagine, molte persone, in particolare anziani, sono cadute vittime di questa frode, acquistando prodotti inutili o addirittura dannosi per la salute. Questo ha causato danni economici a chi ha pagato per rimedi che non solo non funzionano, ma potrebbero anche peggiorare le condizioni di salute.

L'Istituto Mario Negri ha denunciato l'accaduto alla Polizia Postale e sta cercando di sensibilizzare il pubblico, diffondendo video di avvertimento per evitare che altre persone cadano nella trappola. Tuttavia, il contrasto a queste truffe si presenta complesso: i truffatori operano spesso da paesi esteri, fuori dalla giurisdizione dell'Unione Europea, il che rende difficile un intervento legale diretto. Inoltre, la scarsa collaborazione dei social media aggrava la situazione, poiché i post fraudolenti vengono frequentemente rimossi, ma nuovi contenuti falsi compaiono rapidamente.

La tecnologia dei deep fake e l'uso dell'intelligenza artificiale rendono sempre più difficili da individuare i video contraffatti, che appaiono estremamente realistici e convincenti. Per proteggersi, è fondamentale diffidare dei video promozionali che mostrano Garattini e non cliccare su link sospetti. È sempre consigliabile verificare la fonte delle informazioni e segnalare tempestivamente le truffe alla Polizia Postale e alle piattaforme social.