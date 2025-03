Truffa online: attenzione ai finti regali della LIDL, il caso camper

Le truffe online sono sempre più diffuse e sofisticate, e anche marchi noti come Lidl non sono esenti da queste pratiche ingannevoli. I truffatori sfruttano la fiducia dei consumatori per proporsi come rappresentanti di aziende famose, inducendoli a credere di poter vincere premi allettanti, come camper o buoni acquisto. Un esempio recente di questo tipo di truffa ha visto protagonista Lidl, che ha dovuto smentire la circolazione di un falso concorso online che prometteva ricchi premi.

La vicenda ha avuto inizio quando una lettrice ha segnalato un post su Facebook, che pubblicizzava un concorso falso in cui era possibile vincere un camper e ottenere un buono acquisto da spendere nei punti vendita Lidl. Cliccando sul link, la lettura è stata reindirizzata a un sito web che sembrava ufficiale, con il logo di Lidl e dettagli su come partecipare. Le istruzioni includevano la richiesta di compilare un sondaggio per entrare nell'estrazione di 10 camper e ricevere un buono acquisto per fare shopping nei negozi Lidl.

Tuttavia, dopo aver completato il sondaggio, la lettura si è trovata davanti a una pagina che mostrava foto del camper e un modulo in cui venivano richiesti dati personali. Solo allora, leggendo attentamente il regolamento, la lettrice ha scoperto che il premio reale non era affatto un camper, bensì un buono Idea Shopping da 1.000 euro, utilizzabile come sconto su acquisti o per viaggi, ma mai per un camper.

Lidl ha smentito e ha rassicurato gli utenti

In risposta a questo episodio, Lidl ha prontamente smentito il concorso, ricordando ai propri clienti che tutte le promozioni ufficiali sono consultabili esclusivamente sui propri canali ufficiali. L'azienda ha invitato tutti a diffidare da qualsiasi iniziativa che non provenga da fonti verificate, suggerendo di consultare la pagina "È davvero Lidl o si tratta di una truffa?" per avere certezze.

Lidl, dunque, raccomanda a tutti di fare attenzione e di non farsi ingannare da offerte che sembrano troppo vantaggiose. È importante fare sempre riferimento ai canali ufficiali per verificare la veridicità di concorsi e promozioni.

In caso di dubbi, è sempre utile leggere con attenzione i regolamenti e non fornire mai dati personali su siti web che non appaiono autentici. Se si incappa in una truffa, è fondamentale segnalarla alle autorità competenti, come la Polizia Postale, e anche a Lidl per permettere all'azienda di proteggere meglio i suoi consumatori.