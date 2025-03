Truffa iPhone: i cybercriminali utilizzano una nuova tecnica, allerta

Un nuovo tipo di truffa online sta mettendo in allerta gli utenti di iPhone, con un aumento dei danni registrati negli ultimi tempi. La Polizia Postale ha lanciato un avviso per sensibilizzare la popolazione riguardo alle nuove strategie adottate dai cybercriminali, che utilizzano tecniche sempre più sofisticate per ingannare le vittime.

I truffatori sfruttano la fama di marchi noti come Apple, Amazon e Google, con l’obiettivo di guadagnare la fiducia degli utenti. I messaggi fraudolenti, che possono arrivare via SMS o email, sono spesso progettati per sembrare comunicazioni ufficiali delle aziende.

La maggior parte delle truffe è caratterizzata da un senso di urgenza, con i truffatori che affermano che ci sono problemi con la spedizione, aggiornamenti di sicurezza in sospeso o offerte esclusive che richiedono un'azione immediata. Questo tipo di approccio mira a spingere la vittima a cliccare sul link sospetto senza riflettere.

Cosa accade se si seguono le indicazioni dei criminali?

Quando l'utente clicca sul link, viene indirizzato a un sito web fasullo che appare identico a quello ufficiale del marchio in questione. Tuttavia, dietro la facciata di un sito legittimo, si nasconde un'operazione illecita volta a sottrarre dati personali. In alcuni casi, il sito richiede di inserire dati sensibili, come credenziali di accesso, informazioni bancarie o dati delle carte di credito. In altre circostanze, il link potrebbe portare al download di malware, che infetta il dispositivo e consente ai truffatori di accedere ai dati memorizzati sul telefono.

Per difendersi da queste frodi, è fondamentale diffidare dei messaggi sospetti. Non cliccare mai su link o aprire allegati provenienti da mittenti sconosciuti o che destano dubbi. Prima di inserire qualsiasi informazione personale, è importante verificare l’autenticità del sito web, controllando attentamente l’URL per accertarsi che corrisponda a quello ufficiale. Inoltre, è consigliabile non fornire dati sensibili su piattaforme che non siano completamente sicure o verificate.

Per ridurre il rischio di cadere vittima di queste truffe, è essenziale mantenere i dispositivi aggiornati con gli ultimi aggiornamenti di sicurezza. L’installazione di un software antivirus può anche aiutare a proteggere il dispositivo da minacce informatiche. Infine, se si sospetta di essere stati vittima di una truffa, è fondamentale segnalarla prontamente alla Polizia Postale e al proprio operatore telefonico.