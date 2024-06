Truffa energetica con l'IA: centinaia di vittime, fate attenzione

La Polizia Postale di Milano ha smantellato un'organizzazione criminale internazionale specializzata in truffe telefoniche legate a contratti di luce e gas. Centinaia di persone in tutta Italia sono state vittime di questo raggiro, indotte con minacce e inganni a firmare contratti a loro insaputa. Il gruppo criminale utilizzava l'intelligenza artificiale per falsificare il consenso vocale delle vittime.

Le indagini sono iniziate grazie alla curiosa denuncia di un sacerdote milanese, bersagliato da chiamate intimidatorie. Gli operatori dei call center, fingendosi dipendenti di Arera o di compagnie energetiche con cui le vittime avevano già contratti, contattavano le persone con pretesti come fughe di gas o imminenti interruzioni del servizio per lavori pubblici, convincendole a cambiare fornitore.

Quando la persuasione non era sufficiente, i truffatori ricorrevano a metodi più sofisticati. Utilizzando software di intelligenza artificiale, registravano le voci delle vittime e le manipolavano per ottenere un "sì" virtuale, che serviva come consenso per attivare i nuovi contratti. Successivamente, inviando bollette con importi elevatissimi, minacciavano di interrompere l'erogazione di luce o gas se non fossero stati effettuati i pagamenti.

L'utilizzo dell'IA nelle truffe è sempre più comune

L'operazione ha portato all'identificazione e alla denuncia dei responsabili. Le indagini hanno rivelato l'esistenza di un vero e proprio sistema criminale, costituito da due società fornitrici di energia con sede a Padova e una rete di call center in Italia e Albania.

Il modus operandi del gruppo era ben strutturato e sfruttava la vulnerabilità delle persone, soprattutto anziani e individui soli, causando loro non solo danni economici ma anche un notevole stress psicologico dovuto alle minacce ricevute.

Questo episodio serve da avvertimento per prestare molta attenzione alle chiamate da parte di sconosciuti, in particolare quelle riguardanti offerte o cambi di fornitore di energia. In caso di dubbi, è consigliabile contattare direttamente la propria compagnia energetica o rivolgersi alle autorità competenti.