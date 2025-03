Truffa delle auto "invecchiate": attenzione alle polizze assicurative

Nel mondo delle assicurazioni, sta emergendo una nuova truffa che coinvolge gli automobilisti, i quali tentano di sfruttare le tariffe agevolate per i veicoli storici. La frode consiste nel retrodatare l'anno di immatricolazione delle auto per farle sembrare più vecchie di quanto non siano in realtà, in modo da ottenere polizze assicurative a costi inferiori.

Il meccanismo della truffa è semplice, ma altamente ingannevole. I truffatori falsificano i documenti di immatricolazione, modificando la data di registrazione del veicolo per far sembrare che l'auto sia più datata. Con i documenti alterati, riescono a stipulare polizze assicurative per auto storiche, che godono di tariffe assicurative molto più basse rispetto ai veicoli di nuova immatricolazione.

La polizia stradale ha recentemente scoperto un caso di truffa a Vercelli, in cui sono stati individuati almeno 270 polizze false. Le indagini hanno portato alla luce il coinvolgimento di un broker di Napoli e di un complice che lavorava in un'agenzia assicurativa a Vercelli. Non tutti i clienti coinvolti erano consapevoli della truffa: alcuni potrebbero essere stati complici, mentre altri sono stati semplicemente ingannati, pagando in contante per ottenere le polizze false.

Fate attenzione a quando stipulate polizze

Le conseguenze per chi si avvale di questo tipo di frode possono essere gravi. Se un automobilista coinvolto in questa truffa subisce un incidente, la compagnia assicurativa ha il diritto di annullare la polizza e rifiutarsi di risarcire i danni. Di conseguenza, la persona danneggiata potrebbe dover chiedere il risarcimento direttamente al responsabile del sinistro.

Se l’assicurazione è annullata a causa di una frode, la parte lesa ha comunque la possibilità di richiedere il risarcimento tramite il Fondo di garanzia per le vittime della strada (FGVS), ma ciò comporta tempi più lunghi e complicazioni legali. La polizia stradale ha prontamente segnalato il caso all’IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni), che ha avviato le verifiche per prevenire ulteriori inganni.

Gli automobilisti devono essere particolarmente cauti quando stipulano polizze e prestare attenzione a eventuali offerte sospette di tariffe incredibilmente basse. È fondamentale verificare sempre i documenti del veicolo e, in caso di dubbi, contattare direttamente la compagnia assicurativa per confermare la validità della polizza. In caso di sospetti, è consigliabile segnalare l'incidente alle autorità competenti.