Truffa del curriculum: come difendersi dalle telefonate ingannevoli

Una nuova truffa telefonica sta prendendo piede e mira a sfruttare le aspettative e le speranze di chi è in cerca di lavoro. I truffatori si fingono rappresentanti di aziende, contattando le vittime telefonicamente con la falsa promessa che il loro curriculum è stato selezionato e approvato.

Il modus operandi di questi criminali è subdolo e ben organizzato. Inizialmente, la vittima riceve una telefonata in cui una voce registrata, o un operatore in carne e ossa, afferma che il suo curriculum è stato scelto per una posizione lavorativa. Dopo questa dichiarazione, i truffatori invitano la persona a salvare un numero su WhatsApp e a inviare una conferma tramite l’app di messaggistica. Questo passaggio ha lo scopo di instaurare una comunicazione più diretta e di sembrare più credibile.

Successivamente, l’utente viene contattato da un falso rappresentante di un’azienda, che può essere una società fittizia o un impostore che si spaccia per una realtà nota, proponendo un’offerta di lavoro allettante e facile. La proposta appare generalmente vantaggiosa, ma è solo una facciata per attirare le vittime. Dopo aver ricevuto i primi pagamenti, il truffatore suggerisce di investire denaro in una piattaforma di trading online, promettendo guadagni facili e rapidi.

Come difendersi? Ecco alcuni consigli

Il passo successivo è quello in cui la vittima, dopo aver investito un importo considerevole, non riceve più alcuna comunicazione. I truffatori, a questo punto, scompaiono nel nulla, portando con sé il denaro investito e i dati personali raccolti durante l’interazione. Questo tipo di truffa può risultare particolarmente dannoso, non solo per la perdita di denaro, ma anche per la violazione della privacy.

Per difendersi da queste frodi, è fondamentale essere molto cauti con le telefonate sospette e non fornire mai informazioni personali o finanziarie a sconosciuti. È importante anche verificare sempre l’affidabilità dell’azienda o dell’organizzazione che offre il lavoro, contattandola tramite i canali ufficiali e non quelli forniti durante la telefonata.

Inoltre, è essenziale non inviare denaro a sconosciuti, soprattutto quando si tratta di piattaforme di investimento online. Se si sospetta di essere stati vittime di questa truffa, è fondamentale segnalarla immediatamente alla Polizia Postale, che potrà intervenire per fermare i truffatori e prevenire ulteriori danni.