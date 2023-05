Trova il piano aziendale più adatto a te con l'hosting di Keliweb

Chi gestisce siti web di un certo livello, come grossi negozi online o servizi con necessità di fornire funzionalità di elaborazione online, deve sicuramente avere un servizio di host che possa offrire i piani più adeguati a questo tipo di situazioni. Keliweb è il posto giusto dove poter trovare quello più adatto. Offre infatti diverse tipologie di piani, come quelli destinati eCommerce, insieme a soluzioni di VPS (Virtual Private Server), hosting per rivenditori e geodistribuzione.

Con Keliweb trovate il piano più adatto alle vostre esigenze

Su Keliweb potete trovare l'offerta che più "vi si cuce addosso". Dovete gestire un sito eCommerce? Potete farlo a partire da 21.45€ con il piano KeliPRO, in sconto del 50%. Offre un dominio incluso e gratuito, insieme a 10GB di spazio su SSD, fino a 50 caselle di posta, 5 database e certificati SSL e HTTP/2. Comprende anche l'editor per la costruzione del sito, un pannello cPanel insieme a tanti altri servizi avanzati. Beneficiate di sottodomini illimitati, multi PHP, accesso SSH, backup snapshot e altro.

Le visite mensili sono elevate e le risorse si saturano velocemente?Keliweb offre il servizio di hosting geodistribuito a partire da 24,90€. Effettuate una copia del vostro sito web presso altri nodi, in modo da garantire sempre il massimo delle prestazioni, anche quando le risorse di un nodo sono sature. Provatelo gratis per 1 mese!

Esistono opzioni anche per chi vuole rivendere servizi di hosting! È possibile sottoscrivere 3 piani per rivenditori a partire da 21,99€. Fate uso della piattaforma Keliweb, sicura e veloce, per offrire il massimo delle prestazioni ai vostri clienti. Personalizzate tutto tramite un unico pannello per la gestione e create ogni singolo pacchetto controllando le risorse. È incluso un backup automatico H24 e beneficerete anche di uno sconto del 10% su tutti i domini.

Non mancano soluzioni per cloud computing. La VPS di Keliweb, altamente flessibile e scalabile, consente di personalizzare dinamicamente le risorse da allocare per far girare le vostre macchine virtuali. Scegliete le vCPU, la quantità di vRAM e la capienza del disco SSD, usufruendo di tutta la potenza che vi serve.

